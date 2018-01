/ Una banda delincuencial sería la responsable del intento de robo en el que resultó herido el alcalde del municipio de Concepción, Henry Alberto Puerta Franco y su escolta.Lea: Alcalde de Concepción y su escolta, heridos por presuntos la drones El coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que ya se creó una unidad investigativa con funcionarios de la Sijín e Inteligencia. "Tenemos como fin desmantelar esa estructura criminal que está operando en la vía", dijo.Y es que luego del caso del alcalde, varios viajeros le manifestaron a las autoridades que este no es el primer caso de robo en la misma vía y que el modus operandi de los delincuentes, con armas incluidas, ya era conocido por los pobladores.El nombre de la banda y de los supuestos integrantes aún no ha sido divulgado por las autoridades.El intento de robo al alcalde de Concepción ocurrió n en la noche del pasado viernes en un sector conocido como Potrerito, en jurisdicción del municipio de Barbosa. Según relató Puerta, él iba en la camioneta de la alcaldía con otras cuatro personas cuando hombres encapuchados empezaron a disparar al vehículo.Aunque el alcalde no pudo ver a los atacantes, el escolta, que iba en la parte delantera del vehículo, alcanzó a contar cuatro o cinco personas con las caras cubiertas y armas de fuego en sus manos.Además de los dos hombres heridos, en el vehículo estaban la esposa del alcalde, su cuñada y el conductor.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi