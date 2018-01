Ya sólo quedan 2 días para la noche más especial del año. Una noche en la que el derroche de Glamour, Talento, y Belleza se harán presentes a través de las pantallas de Globovisión cuando se de inicio a la gran Gala de Miss Earth Venezuela 2017; certamen que coronará a la gran soberana de la belleza que el venidero 4 de noviembre nos representará en Filipinas.Fotos: Iván DumontLuego de varios castings que buscaron exhaustivamente a 44 semi finalistas provenientes de distintas partes del país, y cuyo grupo se redujo a 26 el pasado mes de junio cuando se realizó la respectiva entrega de bandas correspondiente a cada estado a representar; finalmente este domingo 20 de agosto se develará quién será la afortunada llevar no sólo la majestuosa corona -diseñada por el experto en gemas, George Wittels-, sino también el privilegio y la responsabilidad de llevar el título de Miss Earth Venezuela 2017, aunado a maravillosos premios.El tan esperado evento de esta Organización, presidida por Prince Julio César y Alyz Henrich, bajo la dirección de Rafael Ingannamonte; estará conducido por la animadora más querida de toda Venezuela , Maite Delgado, en compañía de la joven periodista del programa Sábado en la Noche Rocío Higuera, y además contará con importantes agrupaciones musicales de la talla de Guaco y San Luis. De los pocos detalles que han sido revelados alrededor del certamen, que por cierto contará con la producción de la talentosa dupla conformada por Juan Carlos Pineda y Oswaldo Montañez; se conoce que habrá un abanico de diseñadores venezolanos -entre nóveles y no tanto-, como lo son: Hugo Espina, Giovanni Scutaro, Douglas Tapia y Raenrra, incluyendo los diseños de la valenciana Otayma Zerpa para el segmento de los trajes de baño; y esto con el fin de poder brindarle las mismas oportunidades de participación y brillo al talento que sea de factura 100% venezolana.Baile, luces, brillo y mucha música harán vibrar los espacios del Salón Naiguatá del Hotel Tamanaco Intercontinental de la ciudad de Caracas, recinto en donde se llevará a cabo esta gran Gala que será televisada por la señal abierta de Globovisión a nivel nacional; y que además estará precedida por una Alfombra Roja en donde la bellísima Claudia Suárez será la encargada de recibir a las distintas personalidades entre cantantes, actores y modelos, que por allí se pasearán para lucir sus mejores trapos. Asimismo, en otras áreas remotas del recinto se encontrarán ?dando el pase?, la fashionista Valeria Valle; el especialista en tecnología Dereck Blanco, para hacer sus comentarios sobre el comportamiento de las Redes Sociales esa noche; y la simpática Rosangélica Monasterio para contar todas las incidencias y la emoción de lo que esté ocurriendo tras bambalinas.La cita para disfrutar de esta gran noche de belleza con causa -slogan bandera de esta organización a nivel internacional-, será este domingo a las 8:30 de la noche para la Alfombra Roja; y a las 9 de la noche, para la Gala Final, por la sintonía de Globovisión (canal 110 en DirecTv, canal 12 en Inter) y a través de su propio canal en YouTube. Para más detalles, no dejen de consultar las redes sociales : @Miss Venezuela Earth en Instagram.Twittear

