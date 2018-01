Para esta época muchas personas se preparan para recibir el año nuevo , y los agüeros , al igual que las oraciones, están a la orden del día: Los hay para todos los gustos y presupuesto. Priman los dirigidos a atraer la salud, el amor, el éxito, la prosperidad, las buenas energías y el dinero. Entre los más comunes está el de pbonerse los calzones amarillos al revés, a las 12:00 de la noche del 31 de diciembre, y voltearlos una vez pase el año viejo, de esta forma se atraerá el amor. Comer 12 uvas a media noche y por cada una pedir un deseo, o sacar la maleta llena de ropa y plata y darle la vuelta a la manzana, son otros de los agüeros. Pero ¿qué tan efectivos serán? Algunas personas dicen que les ha funcionado, mientras que otras creen que solo se trata de una tradición o simples mitos. Sea lo que sea mucha gente los hace con el fin de que el año que viene traiga mejores cosas que el año que termina. Algunos de los agüeros más comunesPara el nuevo amor Algunos aprovechan la llegada de la media noche para abrazar a la primera persona del sexo opuesto y de esta manera lograr que el año nuevo le traiga a alguien con quien pasar el próximo fin de año. Otros no conformes con el amor, prefieren usar ropa interior roja para atraer también la pasión. Y si ninguno de los anteriores les ha funcionado en otros años, los expertos recomiendan que lo mejor es bañarse en un río claro el 31 de diciembre. Compre una escoba y un pan fresco y póngalos juntos el 31 a las 12:00, como novio y novia, el resultado lo sabrá dentro de un año.Prosperidad y el dinero A quienes no les falta el dinero dicen que la mejor forma de saber como va a estar su situación económica del año entrante es poniendo tres papas (una pelada, otra a medio pelar y otra sin pelar) debajo de la cama, el 31 de diciembre. Llegada las 12:00 de la noche se sacan y si la escogida es la totalmente pelada, es porque la situación económica será mala; si es a medio pelar va estar regular de dinero y si escoge la que no se ha pelado es porque el año será muy bueno financieramente. Pero si el agüero anterior no le funciona, puede probar sentándose en un fajo de billetes. De esta manera evitarán que se les vaya de las manos. También puede hacer una mezcla de esencia de vainilla con canela en polvo y antes de la medianoche del 31, lavase las manos con ella. Algunos personajes reconocidos dicen que su éxito se debe a que se llenan los bolsillos de billetes o de lentejas. También pueden sostener un billete de 50 mil pesos en la mano hasta que llegue el año nuevo. Otros, prefieren tomarse una copa de champaña con algunas prendas de oro adentro. Pero si lo que quiere es cambiar de empleo, puede poner entre uno de sus zapatos, tres hojas de laurel y al día siguiente quemarlas. También es muy recomendable realizar la novena de San Patricio ese mismo día. Y si de lo que se trata es de alejar las malas energía, se recomienda hacer sonar una campana en la casa a las 12:00 de la noche. Hay otros un tanto complicados como poner piedras de sal marina en todos los rincones de la casa: Después cada uno de los integrantes de la familia debe bañarse con sal marina del cuello para abajo. Elija tres piedras y póngalas debajo de la almohada, estas significan salud, dinero, amor, y por añadidura decirle adiós ?a la piedra que le puede dar si una de estas cosas no se le cumple?. Aún no se sabe con certeza que tan efectivos son estos agüeros, lo cierto es que hacen parte de una tradición inventada por los franceses, traída a América por los españoles y adaptada por los pueblos indígenas. Los más sencillosPara atraer la armonía es necesario encender una vela color blanco en la casa. Para sacar las malas energías es necesario colgar una hoja de sábila a la entrada de su casa. El 31, mientras suena las doce campanadas tómese una copa de champaña con la mano derecha. Ponga espigas en la casa como símbolo de buena suerte. ¿Qué opina la Iglesia? Según el Arzobispo de Cartagena, Jorge Enrique Jiménez Carvajal, los agüeros son considerados por la iglesia como una tontería, pues el verdadero amor, la paz y las buenas cosas de la vida llegan con el acercamiento a Dios. ?La forma más fácil de que esos deseos se hagan realidad es pidiéndoselos a Dios nuestro señor, él es el único que nos puede llenar de paz y amor?.

