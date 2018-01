Faltan horas para decirle adiós al año 2017 y es inevitable ponerse a pensar en lo que deparará el 2018 para nosotros.Por ello, muchas personas buscan y preparan algunos rituales y agueros con la esperanza de atraer lo positivo en el nuevo año, tales como amor, salud, prosperidad, dinero, viajes, entre otras. De igual manera dejando atrás todo lo negativo del 2017.El Año Nuevo es una fiesta repleta de optimismo, una noche en que el cambio de calendario da la ilusión de que todo puede mejorar, desde la economía personal hasta la misma felicidad y los proyectos de superación personal. Toca abrir nuevos retos para el año que comienza y en Colombia existen numerosas costumbres que nos ayudan desde la creencia popular a afrontar los 365 días que se avecinan con un espíritu renovado. Estos son los cuatro principales agüeros más extendidos, como hay que desarrollarlos correctamente y sus orígenes.A continuación, enumeramos las prácticas más tradicionales:1. Las 12 uvas:Es la tradición más antigua y adoptada por muchos países. Se debe comer una uva con cada campanada realizadas en los últimos doce segundos del 31 de diciembre.Se cree que este ritual, que representa a su vez los 12 meses del año, traerá buena suerte y prosperidad en el año que empieza.Comer doce uvas y pedir un deseo por cada una de ellas. Se supone que cada deseo significa que se cumplirá en cada mes del año.2. Ropa Interior amarillaEl corlor amarillo está relacionado con el sol, adorado por los celtas, los incas y los aztecas. Se decía que el sol podía ''alumbrar el camino hacia la abundancia'' si se le rendía culto. Para otros representa el oro, el metal más noble que ha sido el símbolo de la riqueza.Por ello, utilizar prendas amarillas el 31 de diciembre simboliza atraer la abundancia y prosperidad en todos los sentidos para el 2018.3. Año viejoArmar un gran muñeco con materiales inflamables y prenderlo fuego en la calle es una costumbre en Colombia para el fin de año. El Año Viejo o El Viejo, es la idea es juntarse con familiares, vecinos y amigos para crear muñecos que representen acontecimientos o personajes negativos del año que se termina y luego quemarlos para ponerles fin y dejarlos atrás.4. Paseo con la maletaCargar una maleta a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Sin más explicaciones, es para que el año venidero esté repleto de viajes y nuevos lugares.Dar la vuelta a la manzana con maletas en mano es uno de los más utilizados. Significa atraer viajes para disfrutar durante todo el año.Una vez terminamos las uvas y hemos recibido el nuevo año rodeado de nuestros familiares y amigos más cercanos, debemos ir a la habitación de nuestra casa y coger alguna maleta. Para que este ritual surja efecto tienes que ir a la calle a pasear con tu maleta, y es aquí donde existen diferentes versiones.Hay en algunos países donde al salir por la puerta de casa con tu maleta para pasearla durante la Nochevieja tienes que dar un portazo, para que a la misma vez de atraer el viaje estamos espantando a los malos espíritus que nos persiguieron durante el año anterior.Para terminar con este ritual, que al parecer lo exportaron en el continente emigrantes italianos, debemos entrar de nuevo en casa después de haber paseado con nuestra maleta llena de ropa por las calles y recorreremos también la casa cargados con nuestra maleta para que todos los rincones de nuestro hogar atraigan un año lleno de viajes.4. Comer lentejas el 31 de diciembreLa tradición de comerlas, se remonta a Italia en la Edad Media, donde alcanzó la sobreproducción en los campos, convirtiéndose en costumbre regalarle a los amigos bolsas repletas.Algunos personajes reconocidos dicen que su éxito se debe a que se llenan los bolsillos de billetes o de lentejas. También pueden sostener un billete de 50 mil pesos en la mano hasta que llegue el año nuevo.Tener los bolsillos llenos de lentejas cuando lleguen las doce de la noche. Esto significa que no le va a hacer falta la plata.5. Lista de deseosHay quienes hacen una lista con los deseos que tienen para el año, y la queman. Hay otros, que escriben en la lista las cosas negativas que les pasaron en el año y las queman.6. Encender una vela blanca.Lo blanco se asocia con pureza, la paz, lo inmaculado, lo limpio, lo tranquilo. Asimismo, simboliza el nacimiento de nuevas cosas. Cada persona tiene un ritual especial. Ciertas actividades provocan un sentimiento de plenitud que nos impulsa a seguir adelante con la mejor de las energías, así que no importa lo que hagas, siempre que sea con buena intención ¡Feliz año nuevo!Prender velas de colores. Cada color tiene un significado diferente. Las velas amarillas traen prosperidad, rojas dan suerte en el amor, blancas son para la claridad y espiritualidad, las verdes mejoran y mantienen la salud física y mental, mientras que las naranjas son para la sabiduría e inteligencia.7. Bañándose en champaña para atraer el dinero.8. Para el nuevo amorAlgunos aprovechan la llegada de la media noche para abrazar a la primera persona del sexo opuesto y de esta manera lograr que el año nuevo le traiga a alguien con quien pasar el próximo fin de año.Otros no conformes con el amor, prefieren usar ropa interior roja para atraer también la pasión.9. Meter tres papas debajo de la camaUna sin pelar, otra a medio pelar y otra totalmente pelada. Dependiendo la papa que se saque, será la suerte con el dinero y las finanzas en el año.10. Barrer a la medianocheSimboliza expulsar de su casa las malas vibras, las penas y la negatividad. Se barre con una escoba desde la puerta de la casa hacia la calle.12. Cambiar de empleo Ahora que si tu objetivo para el próximo año es un nuevo trabajo, un tradicional rito es poner tres hojas de laurel en tu zapato el 31 de diciembre. Al día siguiente se procede a quemarlas.****Muchos colombinos confían en que si a la media noche del 31 de diciembre, dan ?la vuelta a la manzanaí, viajarán durante el año.Para quienes quieren atraer el amor y la pasión usar ropa interior roja es efectivo. Ponte ropa interior rojo o un listón rojo amarrado a la cintura bajo la ropa, para que el año nuevo esté lleno de amor y deseo.Se dice que hay que recibir el nuevo año con una moneda dentro del zapato o de preferencia un billete en un bolsillo, para que el dinero no falte durante el año que se avecina.Si quieres quedar embarazada a las 12 de la noche se debe tomar un vaso de leche.Repetir en voz alta o mentalmente la frase "Voy a ser feliz este año" junto a las 12 campanadasNo llorar, enojarse o dormir antes de la llegada del Año Nuevo, por que seguirá llorando, enojándose y peleando todo el añoPara borrar las cosas negativas del pasado se escribe todo lo negativo y triste en un papel para quemarlo con la llegada de las 12 de la noche, esperando que no se repitan en el nuevo año.El primer abrazo del año nunca hay que dárselo a una persona del mismo género, sino que a una del opuesto, para tener éxito con las mujer es o con los hombres, según sea el caso.Enterrar dinero antes de las 12 de la noche y desenterrarlo después de medianoche, para hacer crecer la fortuna personal.Pero ¿qué tan efectivos serán? Algunas personas dicen que les ha funcionado, mientras que otras creen que solo se trata de una tradición o simples mitos. Sea lo que sea mucha gente los hace con el fin de que el año que viene traiga mejores cosas que el año que termina.Una vez suenan las campanadas que indican que ha llegado el fin de año, las personas tienden a cumplir en orden algunos rituales a los cuales han sido fieles durante años y, cúmplanse o no, sigue siendo una tradición que no pasa de moda.La mayoría de los agüeros son adoptados por la gente gracias a las enseñanzas familiares o porque creen en las historias de sus conocidos, en donde afirman haber sido testigos de que estos efectivamente se cumplen.

