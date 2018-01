El 2017 estuvo cargado de noticias importantes para Cartagena y Colombia. La captura del alcalde Manuel Vicente Duque y la clasificación de Colombia al Mundial de Rusia son algunas de las más recordadas, sin embargo, cuando nos centramos en las cifras de visitas a la página web de El Universal, se evidencia que la sección farándula es la más consumida.Este año, la trágica muerte de Martín Elías conmovió a todos los colombianos, y las noticias relacionadas con este hecho marcaron la tendencia. En El Universal, cuatro de las diez noticias más leídas están relacionadas con este tema. A continuación te mostramos el top 10.1. Manuel Turizo, talento de 16 añosEsta es la nota más leída en la página web de El Universal durante 2017. Este artículo fue visto 396.642 veces y el tiempo de duración promedio en la nota fue de 3 minutos con 16 segundos. Se trata de una entrevista con el joven artista, que en ese momento estaba publicitando su éxito ?Una lady como tu?. (Lea aquí la nota completa)2. Conozca el nuevo Código de PolicíaBajo la Ley 1801, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en julio de 2016, el 30 de enero de este año comenzó a regir un nuevo Código de Policía. Una explicación sobre los alcances del nuevo código, es la segunda nota más leída por los seguidores de este medio. En total, este artículo fue visto 209.298 veces. (Lea aquí la nota completa)3. Sorprendentes fotos del desnudo de 'Epa Colombia' para SohoDaneidy Barrera, reconocida como Epa Colombia y quien se hizo famosa por sus divertidos y curiosos cantos para apoyar a la tricolor durante los partidos de la Copa América Centenario no dejó de causar re vuelo en el 2017. La revista Soho la fotografió desnuda y el resultado fue una de las notas más leídas del año. En El Universal, esta nota fue vista 207.383 veces. (Lea aquí la nota completa)4. Esta es la hora, fecha y lugar del Sepelio de Martín ElíasEl sábado 15 de abril, a las 5:30 de la mañana, llegó el cuerpo de Martín Elías, al parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera, en Valledupar. Esta información fue muy buscada por los fanáticos del artista. Esta nota fue visitada 162.072 veces. (Lea aquí la nota completa)5. Actriz porno dice que no grabará video con joven que ganó reto de 10 mil retuitsLuego de que la actriz porno Amaranta Hank retara a un seguidor de Twitter a lograr 10 mil RT para grabar un video con ella, y él lo lograra, un Tweet sexista del hombre le quitó esta la oportunidad. La mala suerte de Yeimis Echeverry fue uno de las notas más vistas de El Universal en 2017. 158.890 visitas recibió esta noticia. (Lea aquí la nota completa)6. El triste mensaje de Rafael Santos a su hermano Martín ElíasEntre los casi 30 hijos que tuvo Diomedes Díaz, dos estuvieron siempre muy unidos y estaban destinados a perpetuar el legado de uno de los cantantes vallenatos más importantes de la música colombiana: Martín Elías y Rafael Santos. Tras la muerte de Martín Elías, el mayor de los hijos de Diomedes Díaz, Rafael Santos, se pronunció con un desgarrador mensaje en su Instagram. Este mensaje, publicado por El Universal , fue visto 151.713 veces. (Lea aquí la nota completa)7. ?Diomedes Antonio?, así se llamaría el próximo hijo de Martín ElíasLuego de nueves días desde la muerte del cantante Martín Elías, su manager, Juank Vega, publicó un video en que el cantante decía en medio de un concierto privado que quería tener otro hijo, cuyo nombre sería como el de su papá, 'el Cacique de la Junta', Diomedes Díaz Maestre. Esta noticia fue vista 136.286 veces. (Lea aquí la nota completa)8. Alarma de sismo en Colombia es falsaA finales de septiembre comenzó a circular en redes sociales un mensaje que alertaba a los colombianos sobre un posible sismo a gran escala que podría destruir a todo el país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) salió a desmentir esta información y la noticia en El Universal fue visitada 136.133. (Lea aquí la nota completa)9. La triste historia detrás de ?Me Rehúso?, el exitoso reggaetón de Danny OceanA través de las redes sociales , Danny Ocean envía mensajes de apoyo a todas sus compatriotas en Venezuela que protestan contra el régimen de Nicolás Maduro . Esta revelación sobre su éxito ?Me Rehúso?, fue una de las notas más leídas de nuestra versión digital. Fue vista 134.127 veces. (Lea aquí la nota completa)10. Fuertes rumores de otras relaciones sentimentales de Martín ElíasComo era de esperarse, tras el fallecimiento de Martín Elías el 14 de abril, comenzaron a salir comentarios y chismes en cuanto a la vida privada del cantante vallenato. En el portal web de la Negra Candela se rumoró que el artista mantuvo relaciones con mujer es por fuera de su matrimonio. Esta nota de farándula fue vista 129.851 veces. (Lea aquí la nota completa)

