/ EL CONTEO. Incluyendo el día de hoy, al gobierno del presidente de la República, Juan Carlos Varela, le quedan 546 días. Todavía hay tiempo de darle al país una nueva ley de contrataciones públicas, una de conflictos de interés, modernizar las regulaciones del cigarrillo y poner la casa en orden. Ese sería el mejor regalo para 2018.EL ARRANQUE i. Hoy entra en vigencia el aumento de salario mínimo en todo el país, el aumento de las tarifas de la electricidad, que se comerán una parte del aumento; y, empieza a funcionar el sistema de los jueces de paz en el Primer Distrito Judicial. Crucemos los dedos para que esta iniciativa de verdad le mejore la convivencia a los panameños.EL ARRANQUE ii. Hoy también se empieza a aplicar el sistema penal acusatorio a todos los casos nuevos, incluyendo los que surjan por delitos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016. Ahora sí viene el "tarrantán" de acuerdos de pena y delaciones premiadas.LA REGLA No. 3. Para que 2018 sea un buen año, les dejo de tarea aplicar esta regla de tres para mejorar nuestras vidas: camine tres minutos más todos los días (esto es bueno para su salud); diga "te quiero" a tres personas todos los días (esto es bueno para su corazón); dé las gracias por lo que tiene y por lo que vive al menos tres veces al día; lea tres libros más este año; vaya al teatro a ver tres funciones; invite a comer regularmente a tres personas, y siembre tres árboles. El mundo será un mejor lugar y su vida será plena y feliz.AÑO DEL PERRO. En el calendario chino, su año nuevo se inicia el 16 de febrero, y este venidero será el año del perro. Más allá de los significados metafísicos, bien puede ser un buen año para el Partido Revolucionario Democrático si el emblemático perro decide finalmente lanzarse al ruego. Espero que no sea otro año de "perro que ladra no muerde".MÁS DESEOS PARA 2018. Que Panamá tenga un año libre de corrupción, en que se erradique la impunidad, haya empleos para todos y se protejan los parques nacionales del país. ¡Feliz año 2018!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi