A horas de celebrar el Año nuevo, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp dejó de funcionar en diversas partes del mundo. Según el diario "La Nación", citando a la web DownDetector, el desperfecto similar al ocurrido hace exactamente un año se vivió en Europa, Estados Unidos y América del Sur.Aunque el servicio se restableció paulatinamente en esta parte del mundo, según quejas y reportes emitidos por redes sociales , el mismo estuvo suspendido por al menos tres horas desde las 12:00 p.m. (hora de Lima) en los que los usuarios no pudieron enviar ni recibir mensajes.El portal de "La Vanguardia" explica que son dos las razones que provocaron la caída de WhatsApp : uno técnico y otro geográfico. Esto porque la plataforma está configurado para soportar un tráfico estable de mensajes máximo, que ha ido mejorando durante el año, pero que al parecer no pudo con la ola de mensajes mundial.Mientras que el factor geográfico refiere a que por la llegada del Año Nuevo en los países de diferentes husos horarios hace que la 'ola de mensajes' y saturación sea escalonada: Mientras unos ya duermen otros empiezan a celebrar y es allí donde todo se complicó.Europa y África conviven en los mismos husos horarios. La mayoría de los 500 millones de habitantes de la Unión Europea y los países más poblados como España, Italia, Alemania, Francia y otros comparten la zona horaria con el sur de África, donde están Nigeria (190 millones de ciudadanos), Congo (81 millones), Argelia (40 millones), entre otros.Este espacio es el tercer huso horario más poblado y fue apoyado por lo vivido en el segundo con más población: el que rige en la India. Los 200 millones de habitantes del país asiático también hicieron colapsar WhatsApp con sus mensajes justo minutos antes de la medianoche.DownDetector informó que se han recibido más de 4 mil quejas sobre WhatsApp . Más de un tercio de ellas por problemas para enviar y recibir mensajes, otro tercio por dificultades en la conexión y la parte restante por no poder ni siquiera abrir la aplicación.El datoEn un año en que WhatsApp padeció de varias caídas, la plataforma suma más de mil millones de personas que utilizan de forma constante su servicio.