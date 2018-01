/ Principal palco do Réveillon 2018 no Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, deu as boas-vindas ao novo ano, com queima de fogos que teve duração de 17 minutos e estimativa de público de 3 milhões de pessoas.Para celebrar a chegada de 2018, a festa em Copacabana contou com um espetáculo pirotécnico sincronizado a uma trilha sonora desenvolvida especialmente pelo produtor musical Daniel Lopes. No céu, 25 toneladas de fogos multicoloridos foram disparadas de onze balsas, formando imagens de figuras geométricas, corações, estrelas, carinhas felizes, círculos e espirais, com um grande final em tom de dourado.Entre as atrações musicais do palco instalado próximo ao Copacabana Palace Hotel, estão Anitta, que entrou na sequência dos 17 minutos de fogos. Frejat, Belo e Ana Petkovic; o músico Alex Cohen, a banda Cidade Negra; os DJs Tucho e Luis Henrique; e as escolas de samba campeãs de 2017, Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel, também participam do show da virada.>>&Copacabana tem quase 2 mil policiais militares na segurança da festa do Ano-NovoConheça os números:" 17 minutos de fogos" 11 balsas oceânicas" 25 toneladas de fogos" 17 mil bombas" 9 mil efeitos de menor calibre" 250 metros de distância entre as balsas" 400 metros de distância entre a areia de Copacabana e as balsas" 12 telões" 30 torres de somCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi