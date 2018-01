/ Zlatan Ibrahimovic está fora dos planos a curto prazo de José Mourinho. Após o empate em zero a zero com o Southampton neste sábado, o treinador português revelou à imprensa que o atacante sofreu um "grande problema" no mesmo joelho (direito) que teve de operar ao fim da última temporada, quando rompeu o ligamento cruzado anterior, e ficará afastado por um mês.Com isso, o United terá de lidar com o importante fato de seus dois centroavantes estarem fora de ação para os próximos jogos. Lukaku, titular neste sábado, teve de sair de campo nos minutos iniciais do primeiro tempo após um choque de cabeça com o defensor Wesley Hoedt e não parece apto a entrar em campo nos compromissos futuros de sua equipe, que encara o Everton, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês.Em entrevista à emissora britânica BBC , Mourinho foi claro, sem se aprofundar na situação de Ibrahimovic : "É o mesmo joelho. Um grande problema. Ele [ Ibrahimovic ] é um homem de 36 anos com um joelho ruim". Posteriormente, ao falar com outra emissora, a BT Sport , o treinador português afirmou que seu atacante ficará "um mês fora".Já em relação a Lukaku, que teve de deixar o campo em Old Trafford de maca, Mourinho também se mostrou pessimista e não crê que terá um homem de área nas próximas duas partidas do Manchester United, ambas já em 2018."Quando você vê um jogador deixar o campo como ele deixou hoje, você pensa que, no mínimo, ele perderá dois jogos", completou o treinador dos Red Devils.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi