/ Ao menos 36 pessoas morreram na colisão entre um ônibus e um caminhão neste domingo (31) próximo à cidade de Migaa, no Quênia. Há ao menos 10 feridos no acidente.Segundo o chefe da polícia rodoviária de Rift, Zero Arome, o ônibus viajava em direção a Nairóbi quando houve a colisão.Ainda segundo Arome, uma falha nos freios do ônibus causou a tragédia.De acordo com dados da entidade, o número de mortos por acidentes de carro na mesma região ultrapassa os 100. O Quênia, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, registra mais de três mil mortes por ano em suas estradas e rodovias.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi