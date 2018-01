/ El conductor de radio y televisión Clari Arias tuvo un excelente 2017. Además de su trabajo en los medios, contrajo matrimonio y fue padre por primera vez. Por si fuera poco anunció su próxima candidatura a diputación. En comunicación con HOY, expresa sus deseos para el año nuevo.Además de sus programas radiales en FM Montecarlo y la 970 AM, Clari tuvo destacada participación en los reality shows más vistos de la Tv nacional 'Yo me llamo' y 'Baila Conmigo Paraguay', al igual que en el programa periodístico 'Cara o Cruz', por lo que fue uno de sus mejores años en lo que respecta a lo laboral.En el plano sentimental no se quedó atrás, ya que contrajo nupcias con su novia Katya Jasinski y ya es padre de Fermina Gabriela. Desde su nacimiento hace dos meses, el comunicador no desperdicia un solo día al lado suyo y lo comparte con sus seguidores en sus perfiles en redes sociales Recientemente anunció su candidatura para llegar al Congreso Nacional como diputado por el partido Unace (Unión Nacional de Ciudadanos Éticos), así que el próximo año promete ser igual de movido que el que finaliza.En contacto con nuestra redacción, Arias se muestra feliz y satisfecho de todos los proyectos de los que fue y sigue siendo parte, y expectante por los que vendrán. Así también agradece el acompañamiento del público que día a día sigue su trabajo y extiende sus deseos para el 2018."Quiero escuchar menos las palabras cáncer, sida y diabetes, quiero escuchar menos la palabra prematuro. Quiero salud para la gente, el resto viene por añadidura, con salud podemos trabajar y tener después los vienes materiales. Que nadie se enferme y si alguien se enferma que sepan llevar ese dolor hasta la pronta recuperación", menciona el mediático.El radialista insta a los demás a cultivar conocimientos y dedicarse a trabajar en ser mejores personas que dejarse llevar por superficialidades."Hay que dejar de confundir el verbo 'ser' con el verbo 'tener'. Es mucho más importante ser que tener, lamentablemente muchos se han extraviado totalmente en este siglo XXI. Yo les deseo desde el fondo de mi corazón salud, dinero y amor", finaliza.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi