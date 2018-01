/ Los disparos al aire se han convertido en una práctica común durante las fiestas de fin de año, en especial a la medianoche de la Navidad o el Año Nuevo. Este tipo de actos imprudentes puede tener graves consecuencias, sobre todo si uno es víctima de las balas perdidas.Con la llegada de fin de año son varios los que, en su afán de "celebrar" el inicio de un nuevo ciclo, no tienen mejor idea que hacerlo efectuando disparos al aire con un arma de fuego, sin mediar las posibles consecuencias de tan irresponsable acto.En el inicio del 2017 se registraron varios casos de esta índole que generaron una masiva indignación en redes sociales . Uno de ellos involucró a un hombre identificado como Ángel Alcides Bogado , quien según se pudo apreciar en un video publicado en Facebook , realizó un total de ochos disparos "en memoria de su abuelo Pérez".Así también, se tuvo otro caso similar que involucró al cantante Marcos Kasanetz , conocido por ser ex participante del programa Rojo, quien descargó la pistola que tenía en su poder con varios tiros al aire de manera imprudente. Al mismo se suma el de Guillermo Ojeda Bogado, quien realizó varios disparos desde una vivienda en las cercanías de la Costanera de Encarnación, según pudo constatarse a través de un video difundido en Twitter.Esto son solo algunos de los casos que tomaron estado público, considerando que existen un sinnúmero de actos que quedan impunes y no son denunciados a las autoridades competentes, lo cual permite que los responsables sigan sin recibir algún tipo de pena por aquellas acciones que ponen en peligro la vida de otras personas.Este domingo, el conocido neurocirujano Miguel Ángel Velázquez, apodado en el mundo de las redes sociales como " Doctor Mime ", publicó un polémico mensaje en su cuenta de Twitter referente a las personas que efectúan tiros al aire durante el Año Nuevo: "Si quieren tirar tiros al aire haganlo… pero que el primer tiro sea con el caño bien profundo donde termina el aparato digestivo… despues de eso TIRA TODO LO QUE QUIERAS!!!" .Si quieren tirar tiros al aire haganlo… pero que el primer tiro sea con el caño bien profundo donde termina el aparato digestivo… despues de eso TIRA TODO LO QUE QUIERAS!!!- Doctor Mime (@DoctorMime) 31 de diciembre de 2017En contacto con nuestra redacción, el Doctor Mime habló sobre este tema y señaló que cada año se siguen registrando nuevos casos de disparos al aire realizados de manera inconsciente y sin sentido alguno. "Es una costumbre nuestra tan estúpida, algo que no tiene sentido", aseguró.Recordó el caso de la pequeña Paz Valentina , quien en la madrugada del 25 de diciembre del 2012, en pleno festejo de la Navidad, recibió el impacto de una bala en su cabeza mientras estaba jugando, lo cual terminó por acabar con su vida teniendo solo 3 años de edad.Al consultarle sobre su experiencia médica en este tipo de casos, mencionó que sí le tocó atender a varios pacientes con una bala perdida en la cabeza en la época en la que trabajaba en el Centro de Emergencias Médicas (actual Hospital del Trauma). En tal sentido, vino a su memoria el caso de una persona con un proyectil alojado en la parte de la nuca y que sufrió una lesión medular."En estos casos si se sobrevive, uno puede tener diversas secuelas", manifestó el Doctor Mime durante la entrevista, poniendo énfasis en las consecuencias que podría acarrear el recibir un impacto en el cráneo por la imprudencia de otra persona. También comentó que los tejidos óseos de los niños son más frágiles, por lo tanto, corren mayor riesgo ante este tipo de situaciones.Entre las posibles secuelas que podría tener una persona que recibe un impacto de bala perdida, mencionó la pérdida de funcionalidades en miembros (brazos, piernas, manos) o en el habla, el padecimiento de epilepsias, inclusive pudiendo llegar a un coma y, en el peor de los casos, la muerte.La franja en la que se debe evitar estar en la intemperie esta noche es de 23:50 a 00:20, indicó, ya que estadísticamente es el lapso de tiempo en el que se producen la mayor cantidad de accidentes por balas perdidas, atendiendo a que la mayoría de los que recurren a tales prácticas lo hacen en coincidencia con el Año Nuevo y la explosión de petardos."La plata que gastas en petardos, andá y gastá en otra cosas, pero no hagas estupideces. Las armas son para la defensa o para la cacería, pero no para este tipo de cosas", puntualizó el médico neurocirujano.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi