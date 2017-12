© Naman Wakil

Este mes llegan a Netflix propuestas para todos los paladares, desde documentales imprescindibles, pasando por una original producción mexicana, hasta films biográficos que muestran tanto el movimiento sufragista del siglo XIX como un experimento universitario que se les va de las manos a sus artífices. A continuación, un listado de títulos y fechas de estreno.*Abzurdah - 1° de enero Abzurdah. Foto: Archivo Basada en la exitosa novela autobiográfica de Cielo Latini , la película de Daniela Goggi resultó una grata sorpresa, entre otras razones, por la correcta actuación de María Eugenia Suárez ( que le valió un premio Sur en 2015 ) y por la contribución de Alberto Rojas Apel en el guión, quien tiene buen ojo para el retrato de la vida adolescente.Tópicos como el amor enfermizo, los desórdenes alimenticios y la dinámica familiar confluyen en esta suerte de coming of age honesta, incómoda, brutal.Trailer de Abzurdahcerrar*Él me nombró Malala - 1° de enero Él me nombró Malala.Foto: Archivo Davis Guggenheim, realizador del documental La verdad incómoda, se puso al hombro la difícil tarea de mostrar el impacto que tuvo en el mundo la figura de la activista paquistaní Malala Yousafzai y lo hizo a través de dos ángulos.Por un lado, enfocando en el gran trabajo que realiza la joven ganadora del Premio Nobel de la Paz contra la opresión femenina en su país y a favor de la educación.En segundo lugar, acercándose a Malala desde sus interacciones familiares y su cotidianidad, poniendo de relieve cómo ambos universos pueden confluir de manera armónica en el cuerpo y la mente de una de las mujer es más influyentes de las últimas décadas.Trailer de Él me nombró Malalacerrar*The Stanford Prison Experiment - 1° de enero The Stanford Prison Experiment.Foto: Archivo Tres años después de la fallida C.O.G., el realizador Kyle Patrick Alvarez retrató de manera opresiva y ascética el experimento que da título a su film y que se llevó a cabo en 1971 en la Universidad de Stanford, donde a los estudiantes universitarios se les asignaron dos roles: los de guardias de prisión y los de reclusos.¿El objetivo? Determinar cómo paulatinamente sus perfiles psicológicos se irían modificando de acuerdo a las figuras que debían representar, lo cual derivó en una situación de extrema violencia.The Stanford Prison Experiment nunca pierde el pulso del relato y cuenta con grandes actuaciones de los jóvenes Ezra Miller y Michael Angarano.Trailer de The Stanford Prison Experimentcerrar*El incidente - 1° de enero El incidente.Foto: Archivo La ópera prima del mexicano Isaac Ezban de 2014 no tiene pruritos en mostrar las influencias notorias que tuvo La dimensión desconocida en su multiplicidad de historias.El incidente narra dos relatos en paralelo con el suspenso como base, desde un viaje familiar que se convierte en una verdadera e indescifrable pesadilla hasta la persecución que sufre un grupo de amigos en una escalera de la que no pueden salir.Original, atrapante e incansable, esta producción llegó incluso a ser denominada como el equivalente cinematográfico de las series Lost y Fringe.Trailer de El incidentecerrarEl abuelo sinvergüenza .5 - 1° de enero El abuelo sinvergüenza .5.Foto: Archivo Jeff Tramaine se vuelve a poner detrás de cámara para lo que podríamos calificar como "Bad Granpa recargado", una continuación atípica de su film protagonizado por Johnny Knoxville y Jackson Nicoll, como el abuelo y el nieto que emprenden un peculiar viaje juntos.El abuelo sinvergüenza .5 es un deleite absoluto para los fanáticos del universo Jackass, dado que esta nueva entrega de la franquicia cuenta con escenas inéditas de ese descabellado road trip, las clásicas cámaras ocultas que tan bien dominan Knoxville y compañía, y entrevistas a los responsables del film de 2013.Trailer de El abuelo sinvergüenza .5cerrar*Mustang Island - 2 de enero Mustang Island.Foto: Archivo El director Craig Elrod co-escribe y dirige el viaje que realiza un hombre llamado Bill por un deshabitado pueblo costero de los Estados Unidos con el objetivo de recuperar a su novia, quien lo deja en el día menos pensado: la previa a Año Nuevo.En su recorrido, Bill es acompañado por un grupo de amigos que no sólo serán sus confidentes sino también los protagonistas de situaciones que se complicarán a medida que el viaje avanza.El protagonista de Mustang Island es Macon Blair, un actor independiente que protagonizó la imprescindible Blue Ruin de Jeremy Saulnier , y que dirigió la no menos atractiva I Don't Feel at Home in This World Anymore.*Whiplash - 15 de enero Whiplash. Foto: Archivo Ganadora del Oscar a mejor edición, mejores efectos de sonido y mejor actor de reparto (J.K.Simmons), Whiplash es la perfecta película de transición de Damien Chazelle entre la indie en blanco y negro Guy and Madeline on a Park Bench y ese extraordinario homenaje al mundo de los musicales (y los soñadores) que fue la topadora La La Land .Un baterista de jazz en formación ( Miles Teller , en uno de sus mejores trabajos) y un abusivo instructor entablan una compleja relación donde la música es análoga a un proceso de sangre, sudor y lágrimas.Trailer de Whiplashcerrar*Las sufragistas - 15 de enero Las sufragistas.Foto: Archivo Esta película británica estrenada en 2015 - dirigida por Sarah Gavron y escrita por Abi Morgan - pone el foco en las primeras participantes del movimiento a favor del sufragio femenino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y lo hace con una cruda interpretación de Carey Mulligan como una de esas figuras que resignaron hasta su familia para hacer del mundo un lugar más justo para las mujer es.Meryl Streep hace una brevísima participación como la reconocida activista Emmeline Pankhurst.Trailer de Las sufragistascerrar*Puertas abiertas - 19 de enero Puertas abiertas.Foto: Archivo En esta película original de Netflix vuelve a brillar Dylan Minnette , luego de su resonante co-protagónico en la exitosa serie de la plataforma, 13 Reasons Why .El actor se pone en la piel de Logan, un joven quien junto a su madre comienza a ser permanentemente acosado por fuerzas amenazantes en la nueva casa a la que se mudan, tras una serie de problemas económicos que afectaron su vida cotidiana.Trailer de The Open Housecerrar*Un gesto fútil y estúpido - 26 de enero Un gesto fútil y estúpido.Foto: Archivo Este largometraje original de Netflix tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance para después estar a disposición de los cinéfilos en Netflix.La película dirigida por David Wain se basa en la vida de Doug Kenney (Will Forte), escritor y actor estadounidense que co-fundió la emblemática revista National Lampoon, un verdadero hito en la década del '70 mediante la cual Kenney resignificó la comedia, como haría también desde el cine con el guión de la enorme Caddyshack de Harold Ramis.Para los interesados en la historia del artista, recomendamos el documental Drunk Stoned Brilliant Dead: The Story of the National Lampoon del director Douglas Tirola, excelente complemento de Un gesto fútil y estúpido. piloto -naman-wakil-desobedezcan-siempre-desobedezcan/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comTrailer de Un gesto fútil y estúpidocerrarEn esta nota: Cine LA NACION Canal Espectáculos Netflix.

