Alberto Fujimori no será dado de alta hasta nuevo aviso, según su médico

17:05.Lima, dic. 31. El expresidente Alberto Fujimori seguirá internado en la clínica Centenario hasta nuevo aviso, informó hoy su médico de cabecera, el excongresista Alejandro Aguinaga, quien indicó que, de momento, el indultado exmandatario no será dado de alta.Desde los exteriores del citado centro de salud, en Pueblo Libre, hasta donde llegó para visitar a Alberto Fujimori , el galeno detalló que el exmandatario continúa el tratamiento respectivo bajo cuidados intermedios, con una ligera mejoría en su salud .?Hoy hay una respuesta positiva. Sigue en reposo y está monitoreado, hay una mejoría (?). Vamos a ver en las próximas 48 horas qué respuesta hay de los profesionales del área de cuidados intermedios, pero, de momento, no hay alta hasta un próximo aviso?, comentó Aguinaga .En breves declaraciones a la prensa, el médico de Alberto Fujimori aprovechó para mencionar que el expresidente quiere agradecer las múltiples muestras de afecto y de solidaridad que ha recibido, y desear al país un gran año 2018 para que se dé ?fervorosamente una reconciliación nacional?.Aguinaga , asimismo, dijo que los hijos del exmandatario visitan a su padre de forma cotidiana, tal como lo hicieron en la víspera.El pasado 24 de diciembre, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió conceder el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), así como a otras siete personas en similar condición.Dicho anuncio se hizo mediante un comunicado oficial, emitido hoy por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.?El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras siete personas?, señaló el documento..

