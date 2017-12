© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

Por Miguel De la Vega Polanco 13:42.Lima, dic. 31. El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, destacó que su institución tiene una visión optimista de las perspectivas de crecimiento del Perú para el 2018, sobre la base de su manejo macroeconómico y mejor entorno mundial.?Vemos un entorno externo que es bastante más favorable, y de manera reiterada hemos hecho notar que Perú es un país que se ha manejado muy bien desde el punto de vista macroeconómico de manera sostenida, y por lo tanto tenemos una visión muy optimista de Perú hacia adelante?, declaró a la Agencia Andina .En la última presentación de Perspectivas 2018 en América Latina, el Banco Mundial señala que de acuerdo a las cifras del Consensus Forescat, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú crecerá 2.7% en 2017 y 3.8% en 2018.?Perú ha estado arriba en la tabla de crecimiento en América Latina y nosotros esperamos que así siga siendo hacia adelante?, dijo Familiar. La próxima revisión de datos económicos y sus proyecciones del Banco Mundial serán emitidos en abril de 2018.Lecciones a aprender Asimismo, refirió que tras la bonanza que el Perú tuvo con los altos precios de los metales que exporta como el cobre, y que ahora vuelve a tomar fuerza, indicó que hay varias lecciones que el país debe tomar de esta experiencia.?Creo que hay varias lecciones que salen de la época dorada de los commodities y después de la baja; primero que nada, que estos ciclos no son permanentes y en las épocas buenas hay que prepararnos en ahorrar para poder actuar de manera decidida cuando vengan épocas más complicadas?, señaló.Asimismo, indicó que si bien la exportación de commodities ?es parte de la vocación? de la región latinoamericana, se debe aprovechar esta posición productiva y crear otros "motores" del crecimiento.?La exportación de commodities es una clara ventaja comparativa que tiene un país como Perú, pero también es importante tener otros motores de crecimiento cuando los precios y demanda de las materias primas no están en los niveles que vemos en las épocas de bonanza?, dijo.BCR: Economía peruana evolucionó favorablemente en 2017 Clima de negocios adecuado De otro lado, enfatizó la necesidad del Perú de contar con un clima de negocios propicio, a fin de continuar el impulso de la inversión privada para generar más puestos de trabajo.?Debemos seguir trabajando en un clima de negocios adecuado, facilitarle al sector privado el crecimiento, el desarrollo, la creación de empleo, debemos invertir en nuestro capital humano?, dijo Familiar.De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), la inversión privada en Perú en 2017 lograría un crecimiento de 0.6%, luego de tres años de caídas consecutivas en 2014 (-2.3%), 2015 (-4.3%) y 2016 (-5.9%).?Perú ha continuado creciendo y vemos un entorno externo más favorable y también vemos una claridad en cuanto a una agenda que hay que atacar de diversas reformas de naturaleza estructural que si se implementan adecuadamente llevarán al Perú y a otros países a crecer con más fortaleza?, puntualizó.Exportaciones peruanas alcanzarán los US$ 43,631 millones al cierre del 2017 El Banco Mundial enfatizó que ?las acertadas políticas macroeconómicas y estructurales del Perú?, combinadas con condiciones externas propicias, le permitieron al país un crecimiento importante, con un ritmo promedio de 6% en la última década.Asimismo, indicó que entre 2004 y 2015, destacó que 9 millones de peruanos salieron de la pobreza, y también esta institución internacional considera al Perú como ejemplo global en materia de lucha contra la desnutrición crónica infantil..

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

181 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi