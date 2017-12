Sex and the City, La Usurpadora y Mulan celebrarán su 20 aniversario en 2018

/ E! Entertainment Television, la afamada cadena de Tv por suscripción dedicada a la información del mundo de la farándula, hizo un recuento de las series, novelas, películas y sucesos que este 2018 cumplen 20 años. Así, entraron en su lista la teleserie Sex and the City , el éxito de Titanic en los Oscar, la película animada de Disney Mulan , y el destape del escándalo sexual entre Bill Clinton y Monica Lewinsky.Al final de la década de los 90, las redes sociales no formaban parte de la vida cotidiana, pero los hechos que acontecieron en 1998 aún son recordados por varias generaciones. El caso de la serie televisiva Sex and the City , que narra las aventuras sexuales de un grupo de amigas que viven en la moderna y agitada Nueva York; la producción se estrenó el 6 de junio de 1998 en la cadena de HBO. Los personajes Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha inspiraron a miles de mujer es en el mundo durante seis tempodas.Fuente: www.wordpress.comEl escándalo sexual entre el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y una becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, explotó en diciembre de ese año. El famoso vestido azul con la prueba de los encuentros sexuales desarrollados en la oficina oval y un proceso por perjurio y obstrucción a la justicia en la cámara de representantes de Estados Unidos casi destituyen a Clinton, quien primero negó la aventura amorosa, pero luego tuvo que aceptarla públicamente, acompañado de su esposa Hillary.Fuente: www.foxnews.comEl 9 de febrero, la actriz venezolana Gabriela Spanic interpretó a dos personajes, Paola y Paulina, en la telenovela mexicana de Televisa La Usurpudora , durante 100 episodios ambos personajes se peleaban por el amor de Carlos Daniel interpretado por Fernando Colunga. En la escena de la pelea, la actriz tuvo que actuar junto a su gemela en la vida real Daniela Spanic.Fuente: www.televisa.comUna princesa batalladora que solo busca salvar a su padre es la historia que Disney estrenó el 19 de junio de 1998 en Mulan . Ahora la guerrera china será representada por Liu Yifei, conocida por su nombre artístico Crystal Liu, en la película con personajes reales que se rodará en 2018.También pasaron 20 años del primer disco de Shakira ¿Dónde están los la drones ? , presentado el 29 de septiembre de 1998. Y la épica victoria de Titanic en los premios Oscar, recibiendo 11 estatuillas el 23 de marzo del mismo año. (31/12/2017)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi