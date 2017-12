/ Gal Gadot no ha dejado de recibir elogios, premios y reconocimientos de todo tipo desde que se estrenase Wonder Woman y posteriormente Liga de la Justicia (donde no pocos espectadores la tildaron de " lo único salvable de la cinta "). Ahora es Forbes quien la descubre como la actriz que más ha recaudado en 2017 y la tercera de la lista si tenemos en cuenta también actores.1.400 millones de dólares en entradas vendidas es lo que ha conseguido la actriz por encarnar a Wonder Woman en las dos películas de Warner Bros. Pictures ambientadas en el universo de DC Comics .La actriz ha alcanzado el primer puesto en el ranking de interpretes femeninas y se ha quedado tercera en el global solo superada por Dwayne Johnson y Vin Diesel , en segundo y primer puesto respectivamente.Esto se debe gracias a los más de 800 millones de dólares que Wonder Woman recaudó en todo el mundo y a la suma que se le atribuye a la actriz por su participación en Liga de la Justicia, un estreno con una recaudación notablemente inferior pero que igualmente alcanza los cientos de millones de dólares en recaudación global.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Gal Gadot recibirá el premio #SeeHer en los Annual Critics' Choice Brett Ratner no producirá Wonder Woman 2 Patty Jenkins dirigirá Wonder Woman 2Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi