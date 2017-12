/ "No vayamos más para atrás. Vayamos para adelante. Seamos inteligentes, amplios y solidarios para lograr esto. Unidos vamos a lograr tener un mejor 2018. Ese es mi deseo", tuiteó la senadora Cristina Kichner, que acompañó el mensaje con una foto suya en el reciente acto del que participó en Avellaneda. El ex canciller Héctor Timerman, detenido por orden del juez Claudio Bonadio, envió "un abrazo muy fuerte y lleno de compromiso" a sus "compañeros de gabinete Amado Boudou, Julio De Vido y Carlos Zannini", a quienes calificó de "rehenes del Poder Judicial". El ex piquetero Luis D'Elía envió un mensaje desde la cárcel de Marcos Paz, escrito en Twitter por sus familiares, en el cual saluda con "un fraternal abrazo a todo el pueblo argentino y desea que la lucha en las calles derrote para siempre al neoliberalismo conservador, enemigo de la humanidad", que acompaña con el hashtag "#ChauMacri".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi