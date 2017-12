/ Entre la comunidad de aficionados a Star Wars ha surgido un rumor que asegura que Mark Hamill no conocía el final de Star Wars: Los Últimos Jedi hasta que asistió al estreno de la misma. Ahora el actor ha salido a aclarar la situación de forma pública. A continuación habrá destripes importantes de la película, leed bajo vuestra responsabilidad.Disney estaba descontenta con la mala publicidad que Hamill estaba haciendo los días previos al estreno de la película y por ello decidieron matarlo en postproducción. Esa es la descabellada información que ofrecía The Anom Journal (El Periódico Anónimo) en Twitter .A pesar de que lo relatado suena a locura desde el primer minuto, algunos espectadores se han acabado creyendo esto hasta que el propio Mark Hamill ha tenido que salir a desmentirlo en su cuenta personal en la red social del pajarillo. " ¡Impresionante! Cada palabra de ese tweet está MAL. No me sorprende que usen la palabra ANÓNIMO en su nombre. Yo también querría permanecer en el anonimáto si fuera a difundir esas tonterías ¿Disney enfadada? ¿La escena final una sorpresa para mí? HA HA HA HA HA HA. " Esas fueron las palabras del actor en este tweet .En los últimos días Hamill ha sido noticia por retractarse en su decisión de hacer públicas sus dudas y discrepancias con la última película de la franquicia. Ese hecho le daba veracidad a este rumor que afirmaba que Disney mató a su personaje como venganza por los comentarios que hizo públicos. Un sinsentido se mire como se mire.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Star Wars: Los Últimos Jedi. Entrenando para la película 17 fracasos de taquilla en 2017 Star Wars Los Últimos Jedi: la Resistencia escribió mensajes en las bombasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi