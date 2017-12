/ El presidente boliviano Evo Morales indicó en su discurso del sábado que la obra permitirá "ahorrar consumiendo lo nuestro" y expresó su deseo para que a partir del próximo año la planta "tenga utilidades" para pagar la inversión y aportar a los programas sociales gubernamentales. Morales indicó que la planta "tenía que costar más de 14 millones de bolivianos (dos millones de dólares)" y que gracias a la gestión del equipo de trabajo se logró la reducción del costo a 1,8 millones de dólares, consignó la agencia EFE. Hemos sido testigos de la firma entre la YPFB y la EBIH, para que la estatal petrolera utilice los productos de nuestra Planta de Producción de Tuberías de Gas. El empresariado paceño también debe acompañar para el crecimiento de este nuevo parque industrial. pic.twitter.com/DbVq8n2Iob— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de diciembre de 2017 El jefe de estado indicó que esta obra forma parte de la política de industrialización que proyecta su administración y de distribución de la riqueza a partir de la nacionalización de hidrocarburos del año 2007. Hemos pasado de la nacionalización a la industrialización. Cuando llegamos al gobierno, se exportaba gas natural, pero se importaba GLP. Ahora exportamos GLP y fertilizantes y ya no importaremos tuberías. El pueblo es sabio, nos organizamos para cambiar matriz económica del país. pic.twitter.com/3FiHdHObPJ— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de diciembre de 2017 El Gobierno boliviano ha impulsado la creación de empresas estatales en distintas áreas, varias de ellas aportan económicamente al erario nacional y algunas no siempre han generado utilidades. Entregamos Planta de Producción de Tuberías y Accesorios de Polietileno en El Alto, donde invertimos $us 12 MM. Con tecnología y maquinaria única en la región, inauguramos esta nueva industria, construida con recursos propios; tendrá una producción de 3.800 toneladas métricas/año pic.twitter.com/g6rVdFMudj— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi