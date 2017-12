/ "Somos obedientes de nuestros compromisos internacionales, pero tenemos una Constitución que es expresa en la capacidad del presidente de otorgar indultos o no; tenemos que hacer caso primero a nuestra Constitución, obviamente", dijo Aráoz en una entrevista publicada hoy por el diario limeño Correo. La Corte IDH anunció la semana pasada que en febrero próximo analizará el caso del indulto a Fujimori, tras haber examinado en su momento las dos masacres en las que murieron en total 25 personas y por las cuales el ex mandatario fue condenado a 25 años de cárcel como autor mediato. Tratados internacionales establecen que no debe haber beneficios para responsables de crímenes de lesa humanidad, pero en el caso de Fujimori el gobierno recurrió a la figura de "indulto humanitario", basado en los múltiples problemas de salud del ex presidente, de 79 años de edad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi