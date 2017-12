/ Compartir Tweet WhatsApp Cada fin de año en el mundo millones de personas se suman a realizar una serie de “simpatías” o rituales para recibir el nuevo año. A continuación una lista de las más populares, si bien no está comprobada su efectividad, no dejan de ser divertidas “simpatías” para mantener la esperanza de un mejor nuevo año. A las 00:00 hrs. barrer con una escoba hacia afuera de la puerta de calle.Comer 12 uvas o cerezas, una por cada mes del año, para tener salud.Dar vuelta la cuadra con una valija o caminar con ella por arriba de la cama, para viajar en este nuevo año.La idea es que a las 12 de la noche usted debe tener los bolsillos de su ropa con plata. La tradición dice que preferiblemente deben ser billetes y no monedas, esto con el fin de que en todo el año no le falte el dinero.Recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos: trae prosperidad económica.Si tu economía ha sido muy baja, a las doce de la noche deberás introducir en tu cartera, monedero o billetera que hayas usado durante todo el año, un billete mínimo de un dólarPara las mujer es, si quieren encontrar novio, deben llevar puesta ropa interior de color amarillo la noche del 31 de diciembre. Pero algo muy importante es que éstos deben ser regalados y no comprados por la misma persona que los va a usar.También para las mujer es, ponerse ropa interior de color rojo, para tener éxito en el amor.Para tener mucha ropa nueva: la noche del 31 debes usar la ropa interior al revés.Los sahumerios son empleados para aislar las energías negativas y para abrirle las puertas a la prosperidad. El sahumerio apropiado debe ir con canela, clavo, café, mirra, incienso, estoraque, azúcar y carbón de pino o de cedro. Es recomendable hacerlo cuando den las 12 de la noche del último día del año.Cómase un plato de lentejas al comenzar el año. Esto le traerá buena suerte.Arregle la mesa del comedor para el 31 de diciembre, con uvas verdes, espigas, pan y naranjas, las que se deben comer el primero de enero bien temprano.Simboliza expulsar de tu vida las lágrimas, las penas y la negatividad. Tira un vaso de agua desde la casa hacia la calle.Para que el próximo año sea de continuo ascenso, súbete en una silla o en una escalera justo antes de que sean las doce.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi