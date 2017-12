/ Luego de unos prometedores adelantos , el 29 de diciembre Netflix subió a su plataforma la esperada cuarta temporada de Black Mirror , la serie de ciencia ficción creada por el británico Charlie Brooker que se estrenó en el año 2011. Con un total de seis episodios, la producción volvió a ahondar en tópicos como la falta de comunicación ante el avance de la tecnología y el uso perjudicial de nuevas herramientas, incluso permitiéndose homenajes a Star Trek y al cine nórdico.Por otro lado, y con motivo de la inminente llegada de Año Nuevo, Netflix dio a conocer un flamante video en el que las figuras predominantes son Donald Trump , Vladimir Putin y sucesos de la realidad que se asemejaron a algunos indelebles episodios de la serie, como "The Waldo Moment", cuya premisa se centraba en cómo un dibujo animado terminaba convirtiéndose en un fuerte candidato político, y cuyos paralelismos con la elección del presidente de los Estados Unidos resultó premonitoria para muchos. Paradójicamente, dicho capítulo de la segunda temporada fue el peor recibido por la crítica al momento de su lanzamiento, para luego erigirse como uno de los más ricos y permeables al análisis.Trailer del episodio Waldo de Black MirrorcerrarComo siempre, cada vez que Black Mirror regresa, es imperativo desmenuzar cómo sus historias autoconclusivas golpean nuestra cotidianidad .La lista de episodios de la cuarta temporada: - "USS Callister" , dirigido por Toby Haynes (Sherlock), con Jesse Plemons (Fargo), Cristin Milioti (How I Met Your Mother) y Jimmi Simpson (Westworld)- "Arkangel", dirigido por Jodie Foster, protagonizado por Rosemarie Dewitt (La La Land), Brenna Harding y Owen Teague (Bloodline)- "Crocodile", dirigido por John Hillcoat (La carretera), protagonizado por Andrea Riseborough (Birdman) y Andrew Gower (Outlander)Jesse Plemons en el primer episodio, USS Callister. Foto: Archivo - "Hang the DJ", dirigido por Tim Van Patten (The Sopranos), con Georgina Campbell (Rey Arturo: la leyenda de Excalibur), Joe Cole (Green Room) y George Blagden (Vikings)- "Metalhead" , dirigido por David Slade (Hard Candy), protagonizado por Maxine Peake (La teoría del todo), Jake Davies (The Missing) y Clint Dyer (Desconocido).- "Black Museum", dirigido por Colm McCarthy (The Girl With All the Gifts), con Douglas Hodge (Catastrophe), Letitia Wright (Humans) y Babs Olusanmokun (The Defenders)En esta nota: Series de TV Vladimir Putin Donald Trump LA NACION Canal Espectáculos Black MirrorCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi