/ La dirigencia política comenzó desde temprano a subir en las redes sociales sus saludos y deseos para este fin de año y para el 2018 que está por comenzar.Algunos saludos llegaron desde el Senado, donde los referentes de Cambiemos Federico Pinedo y Esteban Bullrich eligieron grabar sus propios videos con sus mensajes para el año que comienza, y los subieron a las redes.En el caso de Pinedo, presidente provisional de la Cámara alta, dice en su breve aparición que 2018 "puede ser el año de despegue de la Argentina". También lo define como "el año de la consolidación de todos los esfuerzos". Agrega que "los que pasamos fueron años difíciles" y sostiene que en los años que vienen hay "que pasar de la esperanza a la realidad".¡FELIZ AÑO PARA TODOS! pic.twitter.com/JAR6KqUC3j &- Federico Pinedo (@PinedoFederico) 31 de diciembre de 2017 Con una idea similar pero grabado de modo más informal -con ropa sport y rodeado de bullicio- el ex ministro de Educación afirma que este fin de año va a celebrar que poco a poco se acercan al "sueño de dejarle una mejor provincia y un mejor país" a los hijos."Muy feliz año de parte mía y de toda mi familia. Que Dios nos bendiga a todos", concluye Bullrich, flamante senador después de encabezar la lista de Cambiemos que ganó en las últimas elecciones.#MiDeseo2018 ¡FELIZ AÑO NUEVO!Que Dios nos bendiga y que tengamos un 2018 en paz, unidad y prosperidad. pic.twitter.com/gccNWsXYUA &- Esteban Bullrich (@estebanbullrich) 31 de diciembre de 2017 Más tarde, el jefe de Gabinete, Marcos Peña , también envió un mensaje de fin de año a través de las redes sociales . "Mucha paz, mucha felicidad y un gran 2018 para todos los argentinos", sostuvo.¡¡FELIZ AÑO!! pic.twitter.com/p1OOBeEL7l &- Marcos Peña (@marquitospena) 31 de diciembre de 2017 Por su parte, Elisa Carrió se adelantó a los saludos, y tuiteó hace dos días.#FelizAñoNuevo Pese a mi salud, hice todo lo que pude por el sueño republicano que construimos entre todos. Lamento no tener 40 años y más vitalidad para tener asistencia perfecta en la Cámara. Elegí vivir.&- Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 29 de diciembre de 2017 Los ministros "Que estas fiestas nos encuentren rodeados de nuestra familia y amigos. Brindemos por un año lleno de paz, trabajo, salud y buenos momentos para los argentinos. ¡Feliz 2018!", escribió el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.Que estas fiestas nos encuentren rodeados de nuestra familia y amigos. Brindemos por un año lleno de paz, trabajo, salud y buenos momentos para los argentinos. ¡Feliz 2018! pic.twitter.com/5AvcVhV5r7 &- Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) December 31, 2017 Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , grabó un mensaje institucional en el que señala que su cartera está "trabajando para que el año que viene sea mejor que este, que haya menos droga, menos muertes, menos robo, que cada día vivamos un poco más unidos".¡MUY FELÍZ 2018! pic.twitter.com/KE21hHlw00 &- Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 31, 2017 Que este año nuevo nos llene de energía a todos los argentinos para que sigamos trabajando por el país que soñamos. ¡Feliz 2018!&- Andrés Ibarra (@andreshibarra) 31 de diciembre de 2017 En tanto, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra , también se sumó a los saludos a través de las redes, al igual que el titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne .Por un 2018 con paz, trabajo y crecimiento para todos los argentinos. Feliz año nuevo. pic.twitter.com/ZE0xfbJ9AW &- Nicolas Dujovne (@NicoDujovne) 31 de diciembre de 2017 Oscar Aguad , el ministro de Defensa, postéo su saludo en Twitter hace dos días. Alli, se refirió a la desaparición del submarino ARA San Juan y envió un mensaje a los familiares de los tripulantes. "Deseo que encuentren alivio, paz y que sostengan la entereza en este momento de angustia", sostuvo.Despedimos este año con profunda tristeza pero con el compromiso de seguir trabajando para dar respuesta a las familias de los 44 tripulantes del #ARASANJUAN y a la sociedad en su conjunto. Deseo que encuentren alivio, paz y que sostengan la entereza en este momento de angustia.&- Oscar Aguad (@OscarAguadCBA) 29 de diciembre de 2017 También Sergio Bergman envió sus saludos de fin de año por Twitter.Los mejores deseos para este 2018: salud, amor, paz, prosperidad y la posibilidad de hacer nuestra parte en la Argentina que merecemos ser #Feliz2018 .&- Sergio Bergman (@sergiobergman) 31 de diciembre de 2017 El saludo de los gobernadoresEl gobernador santafesino Miguel Lifschitz le mandó un mensaje a toda la población. "A todos los santafesinos y santafesinas, de corazón, el deseo de un gran año 2018, que nos encuentre unidos para seguir haciendo la mejor provincia!", escribió en la red social Twitter.A todos los santafesinos y santafesinas, de corazón, el deseo de un gran año 2018, que nos encuentre unidos para seguir haciendo la mejor provincia!"??? https://t.co/EyZN43YZD5 &- Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 31 de diciembre de 2017 En la misma línea se manifestó el mandatario de Jujuy, el radical Gerardo Morales , que subió a las redes una tarjeta con su mensaje y su firma. "El 2018 nos presentó muchos desafíos y puso a prueba nuestras ganas y entrega. Así, comprobamos que si nos unimos, superamos cada momento. Comencemos entonces un Año Nuevo lleno de futuro", indica en su saludo.¡Feliz 2018! pic.twitter.com/GZyuf1dma8 &- Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 31 de diciembre de 2017 Mucho más breve, el senador y ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos , sólo publicó un "Felicidades para todos. #2018" en su cuenta de Twitter. En tanto, el mandatario chaqueño, Domingo Peppo, escribió: "¡Excelente domingo para [email protected] ! Nos preparamos para la llegada del #2018".Felicidades para todos. #2018 pic.twitter.com/afFguBeFaS &- Julio Cobos (@juliocobos) 31 de diciembre de 2017 ¡Excelente domingo para [email protected] ! Nos preparamos para la llegada del #2018. Tengan todos un #BuenDomingo &- Domingo Peppo (@domingopeppo) 31 de diciembre de 2017 Más centrado en el turismo, el posteo de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, agradece las visitas que recibe la isla en esta fecha. "Este fin de semana recibimos a más de 6 mil visitantes de todo el mundo, que vienen a recorrer nuestra provincia. Muchas gracias a todos por confiar en Tierra del Fuego. Muchas gracias por elegir el destino #FinDelMundo para recibir el Año Nuevo", publicó.Este fin de semana recibimos a más de 6 mil visitantes de todo el mundo, que vienen a recorrer nuestra Provincia. Muchas gracias a todos por confiar en Tierra del Fuego. Muchas gracias por elegir el destino #FinDelMundo para recibir el Año Nuevo. pic.twitter.com/fMwoqEePX7 &- Rosana Bertone (@RosanaBertone) 30 de diciembre de 2017 Más saludos Que este nuevo año nos encuentre cada vez más unidos, para poder lograr todo lo que nos proponemos. Si estamos juntos, ¡somos imparables!¡FELIZ 2018! pic.twitter.com/KddIZ0W5M4 &- Diego Santilli (@diegosantilli) 31 de diciembre de 2017" ¡Feliz 2018, neuquinos!" pic.twitter.com/EpiBNTBpS0 &- Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) 31 de diciembre de 2017 Empecemos este 2018 juntos y con mucha fe. Empecemos este 2018 juntos y con mucha fe. El bienestar de cada pampeano hace al bienestar de todos. https://t.co/OWn4tVC2Dk &- Carlos Verna (@VernaGobernador) 31 de diciembre de 2017 Recibimos el 2.018 con gran entusiasmo, deseando paz, amor y prosperidad para nuestro querido pueblo de #LaRioja ¡Feliz año nuevo!"? pic.twitter.com/jMgoGwqdAz &- Sergio Casas (@SergioGCasas) 31 de diciembre de 2017 Con información de la agencia TélamEn esta nota: Julio Cobos Elisa Carrió Federico Pinedo Gerardo Morales Oscar Aguad Andrés Ibarra Patricia Bullrich Esteban Bullrich Marcos Peña Miguel Lifschitz Rogelio Frigerio Nicolás Dujovne LA NACION Política Año Nuevo 2018Con Información de