El resultado primario de las cuentas públicas marca un déficit del 0,1% del PBI.El déficit fiscal bajó en los 12 meses cerrados a noviembre en 0,3% del Producto Bruto Interno y se ubicó en 3,3% del PBI, según indicó el Ministerio de Economía y finanzas. "El déficit fiscal es uno de los principales desafíos a nivel macro que tiene nuestra economía, por eso la reducción del mismo a Noviembre a 3,3% del PIB es una buena noticia, alineándolo con la meta que nos habíamos fijado para fin de 2017", manifestó el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. El déficit equivale a US$ 1.910 millones, mientras que el resultado primario de las cuentas públicas marca un déficit del 0,1% del PBI, lo cual corresponde a US$ 57,9 millones. Mediante un comunicado el Ministerio de Economía señaló que "los ingresos del sector público no financiero se ubicaron en 30% del PIB, con un aumento de 0,1% del Producto respecto al mes anterior". En cuanto a los egresos del Sector Público No financiero, se situaron en "30,0% del PIB, reduciéndose 0,2% del PIB respecto al mes anterior. La caída obedeció a menores gastos primarios corrientes del GC-BPS, en particular transferencias y gastos no personales, en la medida que los egresos de capital se mantuvieron estables respecto a octubre". En el caso de las transferencias se destacó la salida en la medición doce meses del registro de US$ 71 millones realizado en noviembre de 2016 asociado al acuerdo alcanzado entre el Estado Uruguayo y The Bank of Nova Scotia en el proceso concursal de Pluna S.A. Por último, los intereses no registraron variaciones respecto al mes anterior, manteniéndose en 3,2% del PIB".