El intendente de Soriano, Agustín Bascou señaló que la solicitud del sector Todos que lidera Luis Lacalle Pou, que pidió la sanción para el jefe de la comuna en el Directorio del Partido Nacional "es un tema más político que ético". Por su parte, Luis Alberto Heber renunciará en marzo a la presidencia del Directorio. "La Comisión de Ética realmente no cambió su opinión de alguna manera lo esperábamos. Considero que no habían elementos nuevos", comentó, por lo que "de alguna manera se mantuvo el apercibimiento, cosa que acaté, lo hice público", señaló. Por su parte, entrevistado por el informativo Telemundo. En cuanto al Directorio del Partido Nacional, que analizó el nuevo fallo del Tribunal de Ética, donde el sector Todos que lidera el senador Luís Lacalle Pou solicitó la suspensión del intendente de soriano, lo cual no salió, Agustín Bascou manifestó: "como dijo por ahí alguno, es un tema más político que jurídico y ético así que de alguna menara lo tomo como un hecho político". "Estoy muy tranquilo como intendente de Soriano. Yo oportunamente voy aclarar las cosas porque considero que en necesario, pero respeto mucho la justicia de este país, y voy a espera el dictamen de la justicia".Renuncia El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dejará el cargo en marzo y en Alianza Nacional dicen que Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, debería asumir el cargo. Heber tomó la decisión hace tiempo. Si bien tiene una buena relación con Jorge Larrañaga, después de las elecciones de 2014 el vínculo fue afectado. Dirigentes de Alianza Nacional cuestionaron la ecuanimidad de Heber. Por su parte, el diputado Nicolás Olivera, de Alianza Nacional, dijo al programa Inicio de Jornada, de Radio Carve, que la presidencia del directorio debe ser una responsabilidad de Lacalle Pou. Tradicionalmente, el líder del Partido Nacional es el que preside el Directorio. Fuentes del Partido Nacional señalaron que, luego de la renuncia de Heber, corresponde que el nuevo presidente sea uno de los integrantes del Directorio y, por lo tanto, no podrá asumir el líder del sector Todos.