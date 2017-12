/ En Venezuela aún no prolifera la costumbre de recibir el Año Nuevo al aire libre. Sin embargo, poco a poco se ha visto que algunas plazas, en municipios con mayores recursos, han organizado bailes memorables, que duran hasta el amanecer Últimas Noticias.- En la actualidad, la celebración de año nuevo es una de las principales celebraciones en el mundo. Grandes eventos se realizan en las principales ciudades durante la "Nochevieja", víspera del año nuevo correspondiente al 31 de diciembre, siendo acompañadas con los más grandes eventos de pirotecnia.Algunos de los eventos más grandes del mundo se centran en Wellington, Sídney , Hong Kong , Taipei, Dubai, Moscu, Madrid, Paris, Berlin, Londres , Río de Janeiro , Buenos Aires, Santiago de Chile, Valparaíso , Nueva York , Bogotá , y México.En Venezuela aún no prolifera la costumbre de recibir el Año Nuevo al aire libre. Sin embargo, poco a poco se ha visto que algunas plazas, en municipios con mayores recursos, han organizado bailes memorables, que duran hasta el amanecer.Siempre se ha pensado en Venezuela que con salir de la casa inmediatamente después de las doce campanadas con una maleta en la mano, se garantiza un año lleno de viajes por los más exóticos parajes del planeta. También se cree que año tras año se debe colocar un billete nuevo sobre la mesa y bañarlo de champaña a fin de que el dinero se multiplique.Doce uvas La toma de las doce uvas el día de fin de año es una tradición española que más tarde ha sido extendida a México, Argentina, Perú, Chile , Colombia, etc. Según la tradición consiste en tomar una uva por cada campanada en la noche del 31 de diciembre.El origen de las doce uvas data de comienzos del siglo XIX cuando en ese año hubo un gran excedente de uvas de Alicante y Murcia.Tras la cena, la gente prepara para cada persona doce uvas. Las doce uvas son tomadas por cada una de las campanadas que da el reloj de la Puerta del Sol de Madrid, a las 12 de la noche del 31 de diciembre todos los años. La gente celebra el nuevo año brindando con champán o sidra deseando a todos los presente un buen año, lleno de alegría, paz y felicidad.Tras brindar mucha gente llama por teléfono a sus personas más queridas para desearles un Feliz Año Nuevo o también mucha gente manda mensajes a través del móvil para felicitar a los suyos y desearles un buen año.Tradiciones Son numerosas las tradiciones y supersticiones que existen con el Día de Nochevieja y el comienzo del nuevo año:Las velas azules traen la paz. Las velas rojas atraen la pasión. Las velas verdes traen buena salud. Las velas amarillas atraen la abundancia. El dinero en los zapatos trae prosperidad económica. Dar una vuelta a la manzana con las maletas augura un año lleno de viajes. Usar ropa del revés en esa noche, traerá abundancia de ropa ese año nuevo. Comer una cucharada de lentejas en los primeros minutos del nuevo año trae prosperidad. Es típico comenzar el Nuevo Año con una prenda interior de color rojo para atraer el amor durante todo el año.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi