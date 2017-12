/ Foto: AP (Télam).- San Antonio Spurs despidió el año con una derrota por 93-79 en casa de los Detroit Pistons , que tuvo un escaso aporte de Manu Ginóbili .El bahiense, que acumuló 18 minutos de juego en el Little Caesars Arena, sumó cuatro puntos, dos rebotes, dos asistencias, un bloqueo y una pérdida.El pivote Kawhi Leonard resultó el máximo anotador del equipo texano con 18 puntos; mientras que el escolta Reggie Bullock, con 22 tantos, fue el líder del goleo en el partido, seguido de su compañero Luke Kennard con 20.Los Spurs, que volverán a jugar el martes ante New York Knicks en el Madison Square Garden, terminaron el 2017 como el tercer mejor equipo de la Conferencia Oeste con una campaña de 25 victorias y 12 derrotas, detrás del vigente campeón, Golden State Warriors (29-8), y Houston Rockets (25-9).Los Warriors superaron anoche a Memphis Grizzlies por 141-128 en el regreso del base Stephen Curry, que había estado ausente en los últimos once partidos por un esguince de tobillo.La estrella de Golden State anotó 38 puntos, incluidos 10 triples, su mejor marca en lo que va de temporada en ese apartado, y sumó su noveno partido con al menos 30 puntos en lo que va de temporada.Otros resultados fueron: Orlando Magic 111- Miami Heat 117; New Orleans Pelicans 103-New York Knicks 105; Atlanta Hawks 104-Portland Trail Blazers 89 y Utah Jazz 104-Cleveland Cavaliers 101.Los puntos de Manu En esta nota: Manu Ginóbili San Antonio Spurs Detroit Pistons LA NACION DeportesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi