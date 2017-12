/ Por: Lucía BarriosCompartir Tweet WhatsApp El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, brindó a LA REPÚBLICA un balance sobre lo que ha sido la gestión de dicho organismo en este año. Además, habló sobre cómo ha sido la política en materia de drogas desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005. "Desde que asumió el Frente ha habido un cambio radical en la política de drogas, que fundamentalmente pasa por una fuerte jerarquización institucional de la Junta Nacional de Drogas. En aquel entonces se tuvo que hacer mucho hincapié en este tema porque estábamos en una complicada situación a partir de la crisis social y económica del 2002, que implicó un deterioro muy fuerte en el consumo: los sectores urbanos en situación de pobreza comenzaron a utilizar mucho más la pasta base".Afirmó que con la conformación del "Portal Amarillo", que este año cumplió 10 años y es un "centro emblemático y de referencia en la atención pública y gratuita de los usuarios problemáticos de drogas", se dio un "fuerte impulso" a la investigación científica. "También hubo una nueva definición política al tema: los programas para abordar el problema de las drogas tenían que estar basados en evidencia científica y no en preconceptos morales".Consideró que, desde que el Frente Amplio asumió el gobierno, se colaboró "muchísimo" con lo que es la regulación del mercado del tabaco y se hizo una "fuerte" apuesta a una "perspectiva de derechos humanos como criterio fundamental para estructurar las políticas de droga. Esto de alguna manera permitió que Uruguay sostuviera una posición muy fuerte a nivel internacional pero también a nivel local: las políticas de drogas tienen que ser coherentes en términos de derechos humanos y de daños, reconociendo las consecuencias que ha generado en el mundo la propia política de drogas cuando solamente se basa en el polo represivo y en la prohibición"."Hay un gran consenso social y político en torno a que el modelo prevencionista está agotado, ha demostrado que no tiene buenos resultados a nivel regional: América Latina es un continente que ha sufrido muchísimo la violencia social del narcotráfico y el paradigma prevencionista ha agravado esa violencia. Uruguay transita con mucha valentía y determinación un proceso de cambio, más allá de que pueden haber discrepancias parciales, encuentro un respaldo mayoritario a la idea misma de la regulación", agregó.Los hitos más importantes1) Ley sobre consumo abusivo de alcohol Olivera realizó un balance positivo en general sobre las políticas en materia de drogas que se han impulsado en este año. Señaló que la Junta Nacional de Drogas se propuso algunos "hitos fundamentales como es la redacción de un proyecto de ley sobre el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y su presentación en el Parlamento. Cabe mencionar que la iniciativa ya ha comenzado a discutirse en el Parlamento".2) Programa de capacitación que llegó a 3 mil personasMencionó que otro hito ha sido una "fuerte profundización del trabajo" con el sistema educativo. "Este año dimos un salto cuantitativo muy importante". Afirmó que a partir de una alianza con la Organización Panamericana de la Salud, la Junta Nacional de Drogas estableció un programa de capacitación a docentes e integrantes de las comunidades educativas, que llegó a más de 3 mil personas en 150 centros educativos de 17 departamentos."Esto realmente significa un diferencial para el involucramiento de las comunidades educativas en las acciones de educación, sensibilización y prevención del consumo problemático de drogas. Además, seguimos consolidando la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas", agregó.3) Se consolidaron dispositivos de atención que trataron a más de 2 mil situaciones Según sus palabras, la Junta Nacional de Drogas alcanzó durante este año la concreción de 20 dispositivos de orientación y consulta en todo el país. "Durante el 2017 en esos dispositivos se atendieron a más de 2 mil situaciones, lo que involucra a muchas personas porque no son solamente a aquellos individuos que manifiestan y demandan algún tipo de atención o de consulta vinculada al consumo problemático sino también a sus referentes socioafectivos, que son sus familiares, parejas y grupos de pares". En términos generales, afirmó que la consolidación de un mecanismo de atención sociosanitaria en el área metropolitana en Montevideo, que fue destinado fundamentalmente a población en situación de vulnerabilidad social y de calle, consiste en uno de los hitos "fundamentales de este año".También mencionó que se realizó una profundización de la estrategia de reducción de daños, que permitió la intervención en eventos masivos, en ámbitos de festividad y nocturnidad. "Esto nos ha permitido instalar una cultura de responsabilidad a la hora de realizar eventos masivos. Trabajamos en lo que fue el Durazno Rock, la Fiesta Electrónica y el Montevideo Rock, por lo que tuvimos una serie de intervenciones emblemáticas en eventos que se desarrollaron en excelentes condiciones de convivencia sin repercusiones significativas".Expectativas"Creo que el año que viene es un año de consolidación sobre todo del mecanismo de regulación del mercado a nivel de marihuana y con la novedad de que podamos obtener una aprobación de la Ley Integral de Abordaje del Consumo de Bebidas Alcohólicas que nos va permitir avanzar en una situación que es realmente preocupante", reflexionó Olivera.Según sus palabras, la iniciativa que intenta regular el consumo de alcohol tiene como objetivo el abordaje del consumo problemático, pensando en las consecuencias que tiene esta sustancia en la salud de la población.Señaló que no es un proyecto que vaya a atacar al consumo social o recreativo del alcohol, sino que se centra en el uso problemático, el cual abarca a 260 mil casos en Uruguay. "Creemos que deben mejorarse las condiciones regulatorias en lo que es el mercado de bebidas alcohólicas para no seguir reproduciendo esa situación, lo que implica mejorar la articulación y la capacidad fiscalizadora del Estado, actuar sobre las formas de publicidad, incentivar la oferta de tratamientos de salud para las personas afectadas por el consumo problemático y realizar un fuerte abordaje comunicacional de sensibilización y de educación en lo que refiere al consumo por debajo de los 18 años. Es un problema sumamente complejo, ya que en Uruguay las edades promedio en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas son preocupantemente tempranas. Por tanto, esta iniciativa nos da herramientas institucionales para profundizar ese trabajo que ya se viene haciendo pero que seguramente con una Ley integral lo vamos a poder realizar de una forma mucho más eficiente".Frases "Hubo una nueva definición política: los programas para abordar el problema de las drogas tenían que estar basados en evidencia científica y no en preconceptos morales"."Las políticas de drogas tienen que ser coherentes en términos de derechos humanos y de daños, reconociendo las consecuencias que ha generado en el mundo la propia política de drogas cuando solamente se basa en el polo represivo y en la prohibición". "Uruguay transita con mucha valentía y determinación un proceso de cambio, más allá de que pueden haber discrepancias parciales, encuentro un respaldo mayoritario a la idea misma de la regulación".