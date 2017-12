© Naman Wakil

Como a festa preparada para o Réveillon em Copacabana deve atrair mais de 2 milhões de pessoas, a Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito para que todos possam comemorar a virada do ano sem dor de cabeça.Para acessar a área do evento em Copacabana, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) recomenda a utilização de transporte público coletivo regulamentado, bicicleta ou o deslocamento a pé.O bairro de Copacabana é atendido por quatro estações de metrô e por diversas linhas de ônibus vindas de várias regiões da cidade, que poderão acessar o bairro de Copacabana somente até as 22h. Após o evento, os usuários de ônibus deverão se dirigir às áreas de embarque que serão criadas na Enseada de Botafogo e em Ipanema.MetrôPara voltar para casa, as melhores opções são as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório e Jardim Oceânico. O Metrô Rio recomenda que os usuários que estiverem em Copacabana priorizem, na viagem de ida e de volta, a estação Siqueira Campos.As demais estações das Linhas 1, 2 e 4 funcionarão apenas para desembarque entre meia-noite e 7h.O Metrô Rio montou um esquema especial com venda antecipada dos bilhetes para utilização em horários pré-determinados.As estações para venda até 29 de dezembro são: Pavuna, Uruguai, Carioca, Central, Glória e Jardim Oceânico.As bilheterias vão funcionar das 10h às 21h em todas essas estações.Já no sábado e no domingo, dias 30 e 31 de dezembro, os cartões especiais serão vendidos apenas na estação Carioca.O cartão de ida e volta é vendido por R$ 8,60.Já os cartões somente de ida ou de volta custam R$ 4,30. Cada cliente pode comprar até dez cartões, que poderão ser utilizados em cinco faixas de horário diferentes, entre 19h e 0h.É preciso indicar o período de embarque na hora de comprar o cartão.A operação especial de Réveillon vai começas às 19h de domingo (31).A partir desse horário, o embarque somente poderá ser feito somente com os cartões especiais, e a Linha 1 funcionará da estação Uruguai até o Jardim Oceânico.A Linha 2 funciona da Pavuna até o Jardim Oceânico, sem a necessidade de trocar de trem.A estação Cardeal Arcoverde também será fechada para embarque às 19h.Além disso, no mesmo horário, as bilheterias do Metrô Rio serão fechadas, exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, que ficarão abertas até 23h59.BRTO BRT Rio também preparou um esquema especial para o Réveillon 2018.A operação tem como foco o aumento de passageiros para as comemorações nas orlas da Barra da Tijuca e Zona Sul, especialmente em Copacabana.Haverá reforço da frota nos terminais Alvorada e Jardim Oceânico, que são pontos de chegada e partida de linhas municipais e intermunicipais, além do metrô.Nessa operação especial, um carro extra será colocado em circulação a cada cinco minutos.Linhas regulares de ônibusSerão criados dois terminais especiais de embarque e desembarque de linhas de ônibus para saída do evento, sendo o principal na Enseada de Botafogo (Avenida das Nações Unidas), de onde sairão linhas no sentido Centro, Rodoviária e bairros da Zona Norte.Outra área especial de embarque será em Ipanema (Rua Prudente de Morais e Avenida Vieira Souto), com destino aos bairros da Zona Oeste.A partir das 22h de domingo (31), as linhas com destino a Copacabana vão circular somente até a Enseada de Botafogo e até o bairro de Ipanema.A medida tem como objetivo garantir a mobilidade e a segurança dos pedestres que se deslocam em Copacabana próximo ao horário da queima de fogos.As demais linhas que cruzam Copacabana deverão ser desviadas por outras rotas (Botafogo, Humaitá e Lagoa), a partir das 22h do mesmo dia.O esquema operacional de transportes repete a mesma formatação das edições dos anos anteriores em que ocorre a interdição total de Copacabana, que reabre somente após 5h do dia 1 de janeiro.As linhas que circulam pelo eixo São Clemente e Voluntários da Pátria ficam com itinerário inalterado durante todo o evento.A praia de Botafogo (pista das edificações) também será destinada ao embarque para linhas que atendem outras regiões da Zona Sul.O sistema BRT funcionará 24h, e o usuário pode fazer a integração com o sistema de Metrô nas estações Jardim Oceânico e Vicente de Carvalho.PONTOS DE EMBARQUEEnseada de Botafogo ? Avenida das Nações UnidasÔnibus em direção ao Centro e à Rodoviária (pista sentido centro).Ipanema (Avenida Vieira Souto/ Rua Prudente de Morais)Na Avenida Vieira Souto, entre a Avenida Visconde de Albuquerque e Rua Aníbal de Mendonça, o embarque será das linhas convencionais.Na Rua Prudente de Morais, o embarque será das linhas executivas.LINHAS QUE ATENDEM A REGIÃOEnseada de BotafogoZona Norte ? Pista sentido Botafogo415 ? Muda/Usina455 ? Méier474 ? Jacaré483 ? PenhaCentro e Rodoviária ? Pista Sentido CentroTroncal 1 ? CentralTroncal 2 ? RodoviáriaTroncal 4 ? Rodoviária2017 ? RodoviáriaIpanemaRua Prudente de Morais ? Executivos2115 ? Pechincha (via Itanhangá)2333 ? Recreio (via Avenida das Américas)2334 ? Campo Grande2335 ? Santa Cruz (via Barra da Tijuca)2338 ? Campo Grande (via Estrada do Magarça)Avenida Vieira Souto ? ConvencionaisIntegrada 1 ? Alvorada (via Avenida Atlântica / Lagoa-Barra / Avenida das Américas)Integrada 2 ? Alvorada (Via Avenida Atlântica / Avenida Niemeyer / Avenida Lúcio Costa)Integrada 6 ? Cidade de Deus (via Itanhangá)Integrada 8 ? Recreio (via Avenida Atlântica / Lagoa-Barra/ Avenida das Américas)Integrada 9 ? Piabas (via Avenida Atlântica/ Avenida Niemeyer/ Estrada Benvindo de Novaes)539 ? Rocinha (via Estrada da Gávea)557 ? Rio das Pedras

