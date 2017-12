© Naman Wakil

Governo TemerO governo de Michel Temer entra o ano com taxa de desemprego recorde de 12%, com 12,6 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a menor taxa de 2017, mas a maior para o período entre setembro a novembro de toda a série histórica, iniciada em 2012.O governo tentará ainda, já em fevereiro, aprovar a impopular reforma da Previdência, e conta com a ajuda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), após longos meses de negociação. A oposição promete obstruir a votação. Desgastado no Congresso Nacional por duas denúncias de crimes como corrupção, obstrução de Justiça e organização criminosa, Temer já conseguiu emplacar a reforma trabalhista e o teto de gastos, que congela investimentos públicos pelos próximos 20 anos.Michel Temer é o presidente com um dos maiores índices de rejeição internacionalmente e tem a pior reprovação por parte da população brasileira na História da República.Governo Temer tem o desafio da impopularidade para conseguir aprovar suas reformas Copa do Mundo na Rússia: A luta pelo hexaApós vencer as Eliminatórias Sulamericanas com uma campanha impecável desde o momento em que o técnico Tite assumiu, a Seleção Brasileira chega à Rússia como uma das grandes favoritas.Embaladas pela empolgação da torcida, a equipe confia na inspiração e no talento do craque Neymar.A Seleção Brasileira caiu no grupo E, após um sorteio realizado pela Fifa, e irá enfrentar Costa Rica, Sérvia e Suíça.Caso avance, os comandados de Tite terão pela frente algum adversário do grupo F, que tem como cabeça de chave a nossa algoz na última Copa: Alemanha.Tite encara a pressão de milhões de brasileiros técnicos na busca pelo hexa da Seleção Desafios no mundoO polêmico presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , inicia seu segundo ano à frente da maior potência do mundo, sem dar sinais de que abrirá mão de polêmicas.Um dos principais conflitos do Oriente Médio, a disputa entre Israel e Palestina, ampliada pela decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como capital israelense, terá novos desdobramentos, a depender da briga de forças entre os EUA e seus aliados contra os países da ONU (Organização das Nações Unidas) que veem com preocupação os passos da potência.Mais um temor da comunidade internacional que teve início em 2017 e que continuará em 2018 é o resultado das constantes trocas de acusações e ameaças de deflagração de uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.Outra potência que contrabalança os poderes na geopolítica mundial, a Rússia dá sinais de que vai reeleger o presidente Vladimir Putin para seu quarto mandato.O novo ano verá mudanças históricas de governo, como a saída de Raúl Castro, que sucedeu seu irmão Fidel Castro, que morreu em 2016, no comando de Cuba, depois de décadas à frente da ilha comunista do Caribe. Trump entra o novo ano em duelo com países da Organização das Nações Unidas (ONU)

