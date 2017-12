/ Compartir Tweet WhatsApp Luego de las fiestas, es común ver en nuestras redes sociales a algún contacto anunciado, entristecido, la desaparición de su mascota. El incremento de estos avisos no pasa por una masiva oleada de robo de perros y gatos, sino por la huida de estos mismos ante los estruendos de los fuegos articiales. Para amainar el temor y estrés que afectan a los animales caseros, te mostramos algunos datos que deberías poner en práctica para evitar la angustia de tu mascota durante los lanzamientos, o la tuya propia al extraviarla.01. No lleves a tus animales a lugares donde se lanzan fuegos artificiales, ya que el ruido y estrés es mayor.02. Déjalos dentro de la casa y en la habitación que más les agrade o en el lugar más aislado de esta.03. Los restos de la comida no son un premio para nuestras mascotas, de hecho en estas fechas pueden significar un gran peligro. Su sistema digestivo es mucho más variado que el nuestro: nosotros podemos comer distintos tipos de alimentos sin enfermarnos, ellos no.04. No es recomendable hacerles ingerir medicamentos con el componente Acetromicina, ya que puede causar hipotensión grave, a menos que su veterinario lo indique.05. Nunca hay que amarrar a los perros, ya que esto puede provocar mayor inquietud, con lo que corre el riesgo de auto infringirse algún tipo de daño.06. Te recomendamos usar medicina alternativa: reiki, flores de Bach, feromonas, aromaterapia (Lavanda o Camomilla), entre otros. Esto ayuda tanto a dueños como a las mascotas. 07. Utilizar grabaciones de sonidos de fuegos artificiales días antes del año nuevo, en volumen bajo y mientras se juega con la mascota para que se acostumbre con tiempo a este molesto ruido. Poner música agradable cerca de las 00:00 horas también ayuda a evitar el estrés.08. Si tu mascota sufre mucho en estas fiestas, lo ideal es llevarlo meses antes a un médico veterinario, o a un especialista en comportamiento animal.09. Haz que se ejercite: Es muy importante que durante la jornada del 31 de diciembre, tu perro pasee, juegue, corra y se canse lo más posible. Esto ayudará a que duerma bien durante la noche y esté más relajado cuando comiencen los ruidos.10. Cierra muy bien tus puertas: cuando el perro comienza a percibir las ondas de la pirotecnia, se desespera y se desorienta producto de la angustia. Es importante que nunca quede amarrado o encerrado en poco espacio. Asimismo, es recomendable que se retire cualquier objeto que pueda romper.11. Algunos dueños de perros utilizan la sedación (adormecerlos levemente) como una forma de mantenerlos calmados. Consúltalo con un veterinario.12. Usa el televisor o la música para aplacar el impacto de los otros ruidos y mantente junto a tu mascota todo el tiempo, pero evita forzarla y hostigarla.13. Otra técnica la presenta el método Tellington Ttouch, que se basa en amarrar una tela en ciertos puntos sensibles de la anatomía del perro, como las patas, las orejas y el lomo, logrando que se sienta “protegido” y baje sus niveles de ansiedad al oír los estruendos. Fuente. Telesur https://www.telesurtv.net/news/Como-ayudar-a-tu-mascota-a-soportar-los-fuegos-artificiales-20171230-0009.htmlCompartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi