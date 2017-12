/ Millie Bobby Brown, una de las actrices más populares de su generación. Foto: Archivo / Instagram Los once de Eleven. La actriz Millie Bobby Brown compartió en Instagram la noticia de que, en dicha red social, llegó nada menos que a once millones de seguidores. "11 MILLIEon", escribió la actriz de Stranger Things junto a una imagen de sí misma rodeada de arreglos florales alusivos a la meta alcanzada.Recordemos que en noviembre, la joven intérprete también había destronado a Dwayne "The Rock" Johnson del primer puesto de la encuesta anual Top Actors Chart , llevada a cabo por la compañía de análisis de redes sociales MVPindex, que revela quiénes son los intérpretes más populares en las búsquedas en Facebook , Instagram, Twitter, YouTube y Google Plus. La revelación de la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer encabezaba cómoda el conteo.11 MILLIEon"? @dondefleursUna publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el Dic 29, 2017 at 6:52 PSTAsimismo, la actriz tiene muchos motivos para comenzar el 2018 con una sonrisa. Hace unas semanas, el Sindicato de Actores la nominó como una de las mejores intérpretes televisivas del año y el 21 de enero podría arrebatarle el premio a candidatas como Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) y Claire Foy (The Crown).Millie Bobby Brown hizo un recap de la primera temporada de Stranger Things rapeandocerrarPor otro lado, la tercera temporada de Stranger Things ya fue confirmada por Netflix . Si bien la plataforma de streaming no suele hacer públicas sus estadísticas, la empresa de mediciones estadounidense Nielsen dio a conocer que unos 15.8 millones de usuarios vieron la segunda temporada durante los tres días siguientes a su lanzamiento. De esa cifra, unos 361 mil usuarios maratonearon los 9 episodios durante las 24 horas siguientes a su estreno. Como consecuencia de esas métricas, la compañía Parrot Analytics coronó a Stranger Things como la serie más popular en Estados Unidos.Para quedar bien: cinco cosas que tenés que saber de Stranger ThingscerrarEn esta nota: Las perlitas de los famosos Personajes Millie Bobby Brown LA NACION Canal Espectáculos Hot en redes sociales Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi