Hace poco más de seis años Sura aterrizó en Chile para entrar de lleno en este mercado. La compra de los activos que ING tenía en el país, por US$3.800 millones, le permitió hacer su entrada en la industria previsional, de fondos y de seguros; sin embargo, poco a poco está empezando a desprenderse de ciertas participaciones.El gigante colombiano está por deshacerse de algunos activos, particularmente el que respecta a su filial de seguros de vida. Hace unos cuatro meses que Sura puso en venta esta participación y, según fuentes informadas de las negociaciones, se espera que en enero próximo se concrete.La operación ya estaría en fases finales y los únicos compradores calificados serían compañías de seguro locales, según trascendió. La venta está siendo asesorada por Goldman Sachs.Los candidatos que surgen apuntan a aquellas compañías de mayor tamaño, lo que supone que la operación debería ser aprobada por autoridades antimonopólicas.La decisión del holding está en línea con otras operaciones que ha hecho en la región. En junio de este año, Sura acordó la venta de Seguros Sura Perú al grupo Intercorp por alrededor de US$270 millones.Esto, luego de que en Perú se permitiera a los afiliados del sistema privado de pensiones retirar hasta el 95,5% de su ahorro acumulado una vez que cumplan 65 años, situación que afectó el negocio de rentas vitalicias.Aquí Sura es un actor relevante dentro de las aseguradoras de vida. Es la quinta compañía con mayor participación de mercado, con un 7,5%, al cual se suma el 0,4% que le aporta Suramericana (ex RSA Vida), la que fue adquirida en septiembre de 2015.Solo en lo que respecta al rubro de rentas vitalicias, Sura y Suramericana suman el 11,9% y el 11,3% en el caso de rentas vitalicias anticipadas. En APV también es fuerte, con el 8,3% del mercado.A septiembre de este año, la firma administraba inversiones por más de US$3.200 millones, siendo la novena aseguradora de vida con mayor patrimonio administrado, según datos provistos por la Asociación de Aseguradores de Chile.Es en los resultados integrales donde la compañía se queda atrás. A septiembre de este año registró un resultado algo inferior a los US$3 millones, ubicándose en la parte baja de las 36 compañías que participan en los seguros de vida en el país. Su ratio utilidad versus patrimonio es de un 2% al periodo mencionado. Consorcio es por lejos la aseguradora más rentable, con un resultado de US$186 millones.Según fuentes conocedoras de la operación, serían estos últimos elementos los que llevarían a Sura a desprenderse de esta filial y, de acuerdo a trascendidos, la operación no sería por menos de US$200 millones.Sura ha efectuado una serie de movimientos financieros en los últimos años, entre estos, las compras a las participaciones de algunos socios importantes que tenía en ciertos activos. En 2015 recompró la participación que tenía JP Morgan en Sura Asset Management, que correspondía a poco menos del 5%.En 2016, compró por US$538 millones el 7,3% que tenía General Atlantic y, en abril de este año, desembolsó otros US$383 millones por el 5% que la International Finance Corporation (IFC), el brazo de inversiones del Banco Mundial, tenía en Sura Asset Management.Así, el grupo Sura ha aumentado su participación en Sura Asset Management -paraguas del cual emanan sus participaciones en pensiones, seguros y ahorro en América Latina- hasta un 83,58%.Este medio contactó a Sura en Chile, pero no hubo respuestas hasta el cierre de esta edición.