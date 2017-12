/ El fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que el mecanismo utilizado por la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleo s de Venezuela , creada durante la gestión del ex ministro Rafael Ramírez, en 2006 en Austria, empleó la subvaloración de los precios del crudo venezolano lo que causó pérdidas a la nación por casi $5.000 millones.“El mecanismo delictivo utilizado fue la subvaloración de los precios de los crudos venezolanos a través de la desconexión del cálculo del llamado del conocido “Factor K””, escribió en su cuenta Twitter el sábado en horas de la noche.El fiscal dijo que el Factor K “es un elemento de cálculo que toma en cuenta las situaciones coyunturales para la determinación de los precios e incluye componentes cuantitativos y cualitativos como las condiciones geopolíticas”.Describió que el Ministerio Público que dirige desde agosto de 2017 logró precisar el fondo de esta trama a raíz del error de cálculo del “FactorK” reconocido en marzo de 2013 por Citgo que en consecuencia pagó cerca de $900 millones para compensar el error.Saab acusó a Ramírez de ser el autor intelectual de este mecanismo de corrupción a través de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera y señaló a la empresa empresa JBC Energy, con quien la instancia creada por Ramírez suscribió en el 2009 contratos de servicios con el fin de que se encargara de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional.En ese sentido, Saab informó que “en la metodología delictiva y errónea” de cálculo está involucrada la compañía extranjera JBC Energy “contratada por la “inteligente” oficina de Viena que nunca actuó legalmente contra dicha empresa”, sino que continuó contratando sus servicios.“Adicional a todo lo que aquí he detallado esta delictiva oficina cometió errores en el cálculo de la relación entre grados API y porcentaje de azufre, lo que causó pérdidas de $6 por barril en cobro de regalías”, denunció el fiscal.Saab dio a conocer que un equipo de expertos que trabajan bajo la dirección del Ministerio Público realizan los cálculos del “Factor K” con el objetivo de vincularlos con los mercados y volúmenes entre 2009 y 2015 para determinar la magnitud total de la pérdida.El fiscal recordó que la Oficina creada por el exministro Rafael Ramírez dependía de Pdvsa Europa y ha ejercido el control sobre la oficina de Determinación de los Precios del Crudo de Exportación del Ministerio de Petróleo , “En consecuencia, las elevadas desviaciones del “Factor K” hacen presumir de manera firme un comportamiento delictivo y doloso del personal de la ya citada oficina de Viena, concertada con contratistas extranjeros para dañar el patrimonio de la República”.Asimismo señaló “que los errores de cálculo: a la vez que perjudicaron a la Nación: favorecieron los intermediarios y compradores de nuestros crudos; vil acción que merece la condena nacional”.Como directivos de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, Filial de Petróleo s de Venezuela en Viena, se encontraban Bernard Mommer De Grave , gerente general de esta oficina, Irama Zulene Quiroz De Mommer, gerente de oficina y Mariana Teresa Zerpa Morloy, consultora legal.Este grupo trabajaba según lo señalado por el titular del Ministerio Público con “la anuencia y complicidad de la ciudadana Nélida Iris Izarra Espinoza designada como directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación”, quien fue aprehendida.Contra Bernard Mommer de Grave, Irama Zulene Quiroz de Mommer y Maria Teresa Zerpa Morloy existen órdenes de aprehensión. Están acusados de delitos como: peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista, ilegitimación de capitales y asociación.A Ramírez no se le ha dictado orden de detención.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi