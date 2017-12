/ AXA tiene nueva estructura directiva operativa a partir del 1 de enero, con la que pretende acelerar la transformación de la compañía, haciendo hincapié en sus ejes estratégicos: orientación al cliente, onmicanalidad y agilidad.Así, al nuevo Comité de Dirección se incorporan las funciones del Canal Directo y Negocio Corporativo; Dirección de Transformación; Dirección de Data y Actuariado P&C y Dirección de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales. Los nuevos miembros del Comité de Dirección, máximo órgano de la compañía, se incorporan tras una dilatada carrera dentro del grupo. Son éstos:Rodrigo Figueroa, nuevo director de Desarrollo Cliente, es licencia do en Administración de Empresas y Marketing; se incorporó a la entidad en 2009 en París, momento desde el que ha desarrollado diferentes responsabilidades en Marketing, Distribución, Transformación Secretaría General, tanto en Francia como en España.Gema Reig, directora de Canal Digital y Negocio Corporativo, acumula más de 20 años de experiencia en el sector financiero y se incorporó a Direct Seguros en 2011; es licencia da en Económicas y Empresariales, con amplia formación en entornos digitales y de gestión.Esther Villar, nueva directora de Data y Actuariado P&C, pertenece a la aseguradora desde 2000 cuando se incorporó como directora de Estadística; licencia da en Matemáticas, ha tenido responsabilidades en AXA España y en Direct Seguros.Thomas Esclavard, ingeniero de formación, toma las riendas de la Dirección de Transformación; se incorporó a AXA en 2010 con responsabilidades en IT y Transformación en varias compañías del grupo.Josep Alfonso, licencia do en Empresariales y con amplia experiencia en comunicación y relaciones institucionales, es director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales desde 2006, tras su incorporación procedente de Winterthur. Asimismo es el director de Fundación AXA.Según Jean-Paul Rignault, consejero delegado de la entidad, "desde que lanzamos nuestro Plan Estratégico AXA 2020 hemos hecho muchos avances y ahora tenemos la mejor organización posible para acelerar nuestra transformación con una nueva Dirección más dinámica preparada para afrontar los retos del futuro".Fuente: ADN del SeguroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi