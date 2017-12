/ El expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo , Rafael Ramírez, aseguró que el presidente Nicolás Maduro está “asesinando la revolución” que el fallecido presidente Hugo Chávez les confió, y criticó duramente la gestión económica del mandatario a quien acusó de dirigir un ataque en su contra a través de la Fiscalía.“Te has rodeado de tu círculo íntimo, y crees que puedes hacer con este país y con nuestro legado lo que te venga en gana”, dijo Ramírez en un artículo titulado “Herodes”, publicado este domingo.El exfuncionario, quien no ha revelado dónde se encuentra luego de renunciar como embajador de Venezuela ante la ONU, hizo una larga lista de cuestionamientos y críticas a la gestión de Maduro , bajo cuyo mandato el país enfrenta una aguda crisis económica con escasez de alimentos, hiperinflación y caída de la producción.“Si nuestro Comandante estuviese entre nosotros, y bajara del Cuartel de la Montaña, hiciese cola para la comida, o estuviese en las calles de Caracas, viera a los niños en los basureros, ¿qué haría?, ¿con qué cara le responderías? Tienes que rendir cuenta de este desastre”, le dijo a Maduro , sin nombrarlo en el texto publicado por Aporrea.Acusó al presidente de enriquecer a su entorno con los diferenciales cambiarios y de escuchar a asesores externos que quieren experimentar con Venezuela , en lo que parece una alusión al español Alfredo Serrano Mancilla.“La devaluación a niveles de colapso, un diferencial cambiario que te has empeñado en mantener y que ha hecho millonarios a tu entorno y tus amigos, a la oligarquía de siempre, la que te aplaude, la que manejan tus medios de comunicación, tus empresas amigas, ‘los apoyos'”, afirmó.Agregó que “nuestra población llevada al límite para conseguir alimentos o medicinas. Haciendo maromas, reduciendo todo, limitados, desaprendiendo lo que aprendieron con la Revolución: comer proteínas, alimentos de calidad”.“¿Que dirá el asesor económico, artífice y promotor de estas ideas tan descabelladas? ¿Quién dijo que tenemos que calarnos los errores o experimentos de "asesores" que vienen a ensayar con nuestro Pueblo, con nuestro país? ¿Es que acaso no había suficiente pensamiento económico entre nosotros, conocedores de la realidad de un país sujeto a los problemas estructurales del rentismo petrolero? Los hay, por montones, pero todos fueron puestos de lado”, dijo.El exfuncionario señaló a Tarek William Saab de dirigir una persecución en su contra a instancias de Maduro : “El Fiscal arremete en mi contra, mandado por el Presidente. Me atropellan, ¿por qué? Por expresar estas críticas, por fijar esta posición, por mi lealtad al Comandante Chávez, a su legado”.Ante esta situación invita a otros chavistas a que se pronuncien sobre el tema: “Pregunto a mis camaradas y compañeros de tantos años de lucha junto al Comandante Chávez, pregunto a Diosdado, Adán, José Vicente, Elías, Carrizales, Carneiro, Castro Soteldo, Aristóbulo, Héctor, a mi General en Jefe Pérez Arcay, al General en Jefe Padrino López, al Comandante del Ejército Churio, entre otros (…) ¿y entonces? ¿van a permitir este linchamiento moral y político en contra mía? ¿Es que nadie va a decir nada a favor de Chávez, a favor del pueblo?”Reiteró que es inocente de lo que se le acusa en relación con la Oficina de Pdvsa creada en Viena en 2006 para fiscalizar los precios del petróleo, también defendió al exministro y asesor petrolero Bernard Mommer, sobre quien pesa una orden de arresto.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi