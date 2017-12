/ Por un resquicio del Olimpo de los Tribunales, el gobierno de María Eugenia Vidal intenta meterse en algunos privilegios del sistema previsional de la justicia provincial en 2018.Los jueces bonaerenses con investigaciones abiertas en su contra tendrán recortes en los montos de sus jubilaciones.En la última sesión de este año, el Senado aprobó la ley que propone disminuir a la mitad la jubilación especial que cobran lo jueces que tienen jurys de responsabilidad política pendientes en su contra. En las ordinarias del año que comienza Diputados aprobará el proyecto.Mirá también Las 17 frases del año para despedir 2017 La iniciativa prevé disminuir a la mitad la jubilación especial que cobran los magistrados en esas condiciones. El proyecto fue impulsado por la senadora Nidia Moirano (Cambiemos). Modifica los Regímenes Jubilatorios de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial provincial de primera y segunda instancia como de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General y Sub Procurador General.En los fundamentos, sostiene la propuesta que es necesario evitar la "práctica mediante la cual los magistrados burlan el procedimiento del jury presentando su renuncia anticipadamente para acogerse posteriormente al beneficio jubilatorio del cual se verían privados en caso de ser destituidos, violando, así, impunemente los mecanismos constitucionales previstos para los casos de mal desempeño", explicó Moirano.El presidente del bloque partidario, Roberto Costa, mencionó a Clarín que "es de absoluta equidad con el sistema previsional, y de justicia con otros sectores donde se eliminan privilegios jubilatorios que revisemos estas situaciones puntuales de los magistrados".Mirá también Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018 Vidal ya modificó jubilaciones de privilegio en la Legislatura, y en el Banco Provincia , que determina una huelga (ahora en conciliación obligatoria) con la Asociación Bancaria. Se afirma con algún sentido que los jueces suelen tener el poder de diez gremios, pero aún no se pronuncian por el proyecto oficial destinado a sus asociados.Dice la letra del proyecto: "Aquellos magistrados o funcionarios que hubieren renunciado al cargo con posterioridad a ser denunciados por mal desempeño percibirán la mitad de la jubilación prevista en la ley ".El avance parece módico, pero novedoso al menos. "La gallina come los maices de a uno", se resguardan en el oficialismo cuando los presurosos refieren otros supuestos privilegios de la familia judicial. Por ejemplo, están relevados de pagar Ganancias por resolución respaldatoria de la propia Corte Nacional de Justicia. Ahí todos miran al gobierno de Mauricio Macri y al presidente de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti. También el foco está puesto en el régimen horario en los tribunales.Mirá también Encuesta incómoda: los responsables de la violencia en el Congreso y cómo le pegó a Mauricio Macri En Buenos Aires, con su último acuerdo del año, el Alto Tribunal decidió alguna señal "reparatoria" al decidir que, en 2018, los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires deberán presentar, obligatoriamente, las declaraciones juradas patrimoniales . De esta manera la Justicia se equipara, en este rubro específico, con los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi