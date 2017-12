/ (Reuters) El Real Madrid saber que el rendimiento de sus últimos partidos no fue el esperado y el 0-3 ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu fue un baño de realidad que despertó a su presidente, Florentino Pérez, quien ahora buscará con refuerzos solucionar los problemas del equipo.A más de 10 años de la era galática, en la que sus principales figuras eran Luis Figo, Ronaldo , David Beckham y Zinedine Zidane, el elenco blanco busca volver a aquella época y renovar el plantel. La zona a reforzar es ofensiva y por eso hay seis nombres en carpeta, según publicó el sitio AS .Neymar(Getty Images) El brasileño es la máxima estrella del París Saint-Germain ( PSG ) club al que arribó a cambio de más de 260 millones de dólares, récord histórico, proveniente del Barcelona . El brasileño de 25 años había sido la obsesión del Real Madrid cuando jugaba en el Santos, pero fue el club catalán finalmente el que acordó su fichaje. En 2018, podría ponerse la camiseta blanca.Kyllian Mbappé(Getty Images) La otra gran figura del PSG . Con la excusa de que la sombra de Neymar tapará su rendimiento, el Real Madrid pretende convencer al delantero francés de 19, destinado a convertirse en el mejor futbolista del mundo en algunos años. El punta que disputará el Mundial de Rusia 2018 no tiene cláusula de rescisión por lo que las negociaciones no serían sencillas.Robert Lewandowski(Getty Images) El delantero polaco es un viejo deseo de Florentino Pérez quien siempre intentó pero nunca pudo sacarlo del Bayern Múnich. Hasta el momento no hay indicios de que el centrodelantero de 29 años abandone la Bundesliga, pero el Real Madrid lo tiene en carpeta para la próxima temporada como reemplazo de Karim Benzema.Harry Kane(Getty) El máximo artillero del 2017 será la gran estrella por la que irán los grandes clubes de Europa este año. Con apenas 24, el delantero del Tottenham ha demostrado una gran capacidad goleadora en un equipo cuyas aspiraciones no son la de las potencias del Viejo Continente, por lo que un proyecto ambicioso como el de la escuadra española podría seducirlo.Mauro Icardi(Getty) El punta argentino goleador del Inter es otro de las opciones que baraja el Real Madrid para renovar la delantera. El capitán del conjunto italiano había sido sondeado en 2017 pero como renovó su vínculo con su actual club finalmente las conversaciones se suspendieron.Eden Hazard(Reuters) El mediocampista belga ya había sido tentado por el Real Madrid en 2016, pero las partes no llegaron a un acuerdo. El futbolista del Chelsea es una de las figuras de su equipo, pero ha tenido varios cortocircuitos con su actual entrenador, Antonio Conte, además, los objetivos de su actual club están lejos de asemejarse a los del Real Madrid Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi