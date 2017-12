/ (Getty Images) Sólo dos días después de impulsar un concurso para "coronar al rey de las noticias falsas", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a arremeter contra los medios de comunicación, a los que acusó del creciente uso de fuentes "falsas e inexistentes", por lo que prefiere las redes sociales " Uso las redes sociales no porque me guste, sino porque es la única manera de combatir a una 'prensa' deshonesta e injusta, a la que ahora habitualmente se la denomina 'noticias falsas' ", escribió Trump en su perfil personal de Twitter.I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair "press," now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent "sources" are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction!- Donald J. Trump (@realDonald Trump ) December 30, 2017" Cada vez emplean más 'fuentes' falsas e inexistentes ", agregó el mandatario.El presidente, que mantiene una tensa relación con numerosos medios de comunicación del país, a los que ha tachado de "enemigos del pueblo" por su constante publicación de "noticias falsas" e incluso llegó a insinuar que podría retirarle la licencia a una de las mayores cadenas de televisión del país.(AFP) De hecho, este nuevo desencuentro se produce después de que el pasado jueves Trump organizara un concurso entre sus seguidores a través de la web de su campaña para las elecciones de 2020, a fin de "coronar al rey de las noticias falsas" con tres candidaturas: las cadenas televisivas CNN y ABC y la revista Time .En el concurso, en forma de encuesta, insta a los participantes a "puntuar la mayor noticia falsa de 2017" con tres opciones por noticia: "falsa", "más falsa" y "la más falsa".Las críticas de Trump a la prensa son habituales, tal y como reveló la web de noticias Axios el pasado mes de octubre, al dar a conocer que de los 167 ataques vertidos por el multimillonario contra sus supuestos adversarios a través de Twitter, desde que asumió la presidencia en enero, 89 tuvieron como blanco a distintos medios de comunicación.Con información de EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi