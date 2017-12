/ Una gran cantidad de pirotecnia que debía ser lanzada en un show de 15 minutos fue detonada en pocos segundos, lo que dejó dos heridos y obligó la evacuación de miles de personas que esperaban la llegada del 2018 en la playa australiana de Terrigal.Dos operarios de los fuegos artificiales sufrieron heridas menores por el accidente, que en primera instancia lució mucho más peligroso, al salirse de control.Reports of no serious injuries at #Terrigal fireworks after barge caught alight. Plenty of terrified kids #NYE pic.twitter.com/IyQVb6j7mN- Emma Simkin (@SimkinEmma) December 31, 2017Los videos de redes sociales muestran el desconcierto de los presentes, que comienzaron a notar el desperfecto, y luego el pánico de algunos niños que huyen gritando junto a sus familias .La policía informó que los dos heridos fueron trasladados en ambulancia a un hospital local para recibir tratamiento.La playa, ubicada en Nueva Gales del Sur, está a 50 kilómetros de Sidney, donde se realizaron los primeros festejos masivos a nivel mundial por la llegada del 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi