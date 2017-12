/ La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner dio su saludo de fin de año por las redes sociales con un mensaje de tono crítico con la gestión presidencial de Mauricio Macri.Mirá también Los políticos despiden el 2017 en las redes sociales "No vayamos más para atrás. Vayamos para adelante. Seamos inteligentes, amplios y solidarios para lograr esto. Unidos vamos a lograr tener un mejor 2018. Ese es mi deseo" , posteó en Twitter, Facebook y Telegram.No vayamos más para atrás. Vayamos para adelante. Seamos inteligentes, amplios y solidarios para lograr esto.Unidos vamos a lograr tener un mejor 2018.Ese es mi deseo. pic.twitter.com/OWzfFat1Dz— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 31, 2017 La primera en responder su posteo en Twitter fue la diputada nacional kirchnerista Mayra Mendoza con un corazón."?— Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) December 31, 2017 La última aparición pública de la senadora por Unidad Ciudadana fue en un acto en Avellaneda donde criticó duramente a la administración de Macri.A"Voy a hacer todo lo que pueda para contribuir y lograr que en diciembre de 2019 otro argentino pueda conducir los destinos del país desde la Rosada. No me importa quien sea, sino que lo importante es que se garantice que cumpla con el mandato popular", dijo la senadora.Además, la ex presidenta se preguntó si los funcionarios del Gobierno son "inútiles, si saben lo que están haciendo", porque "no resolvieron ni uno sólo de los problemas que teníamos, y además lo han profundizado hasta el límite".En un acto en el municipio de Avellaneda, junto al intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, la ex presidenta volvió a criticar la gestión de Mauricio Macri y se refirió a la estrategia política de Unidad Ciudadana junto a otros espacios opositores para disputarle las elecciones presidenciales a Cambiemos en 2019.Mirá también Cristina Kirchner le apuntó a Mauricio Macri: "Voy a hacer todo para que en 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada" "Estamos viviendo un diciembre que los argentinos no nos merecemos", sentenció la senadora por Buenos Aires ante los militantes que colmaron el anfiteatro del parque municipal de la localidad de Villa Domínico, donde se llevó acabo el acto de pase a planta permanente de 800 empleados municipales.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi