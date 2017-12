© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

El periódico Folha de São Paulo, en un artículo publicado este domingo, destacó la instalación masiva de industrias brasileñas en Paraguay, atraídas por ?una vertiginosa diferencia?. El número de empresas que pidieron informaciones sobre cómo operar en el país vecino creció casi un 64 por ciento este año.En un extenso artículo, el periódico brasileño menciona que siete de cada 10 industrias que se instalaron en Paraguay en los últimos cinco años son brasileros.En común los que buscan en el país vecino como alternativa son empresarios de sectores que mueren en Brasil, víctimas de una pérdida crónica en la capacidad de competir.Ellos fueron atraídos por una vertiginosa diferencia (para menos) en los costos laborales, en la cuenta de energía eléctrica y en los impuestos, capaz de sacar del rojo sus márgenes de beneficio y recolocarlos, a precios competitivos, en la disputa global por los consumidores.El viceministro de Industria , José Luis Rodríguez, manifestó a Hoy Digital que hay que reconocer el primer dato y es que de las 104 empresas que operan bajo el régimen de exportación, casi el 80 % de sus productos van a Brasil y Argentina.De los 440 millones de dólares, bajo el rubro, van al mercado brasileño.Explicó que para darse este fenómeno hubo una política activa del ministro Gustavo Leite de captación de inversionistas en el vecino país, promocionando los beneficios a las industrias brasileñas.Otro elemento no menor es que la ley de maquila data del 1997 y que hasta el 2013 se registran solo 45 empresas, dando un promedio de tres industrias por año.Argumentó que cambió el país y antes dicho medio periodístico titulaba el ?contrabando de Paraguay?, pero hoy es otra la situación.La autoridad indicó que para el primer trimestre del 2018 una de las 10 autopartistas del mundo, Delphi, se instalará en Paraguay y comienzará a exportar.Además la alcoholera más moderna de la región, Inpasa, investirá 80 millones. Esta involucra a 1.000 paraguayos en la construcción, y se estima que estarán permanentes 300 a 400 personas y se beneficiarán unos 20.000 productores.A eso se suma la reciente inauguración de la ampliación de la planta de Cervepar, con 40 millones de dólares.La firma involucra 1.200 empleos formales. También están puestos a punto los hornos de la empresa metalúrgica Vemarcorp (capital indio), en Villa Hayes, dando trabajo a 200 paraguayos en este periodo de prueba.En el 2013, había 128.000 paraguayos trabajando en las industrias, hoy la cifra trepó a 170.000.Dando así 35.000 nuevos empleos en la industria en estos últimos cuatro años. Eso está reflejado en el promedio del crecimiento de la industria, según acotó el entrevistado.?Paraguay, conforme a los organismos internacionales, es la economía de crecimiento más importante en la década.En el 2017 se calcula en 4,5 que va a crecer más en la región. Para el siguiente año se estima que junto a Bolivia el mayor crecimiento de la región. Estamos muy satisfechos con el desempeño de la industria, pero mientras haya un paraguayo sin empleo digno y un paraguayo por debajo dela línea de la pobreza, nosotros no podemos sentirnos plenamente realizados y nuestro compromiso es lograr que estos crecimientos lleguen a todas las familias paraguayas en el 2018?, remarcó.A su vez, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa aseguró que la llegada de empresas extranjeras al país se da no solo por las ventajas impositivas sino también por la calidad de la mano de obra.?Nosotros trabajamos en capacitar la mano de obra, las empresas no vienen solamente por las ventajas impositivas, vienen la capacidad de nuestra manos de obra?, indicó en declaraciones al programa La Lupa, de Telefuturo.En ese sentido, mencionó que han apuntado fuertemente a capacitar a la población a través de los cursos del Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación (Sinafocal), de modo a que las empresas puedan contar con mano de obra de calidad.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

286 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi