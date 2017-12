© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

El uruguayo Hernán Novick es nuevo jugador de Cerro Porteño. Firmó por un año (préstamo), con opción a compra total del pase. Ya lo presentaron en sociedad. Leonel Álvarez estaría molesto por esta situación.La ceremonia de presentación se realizó hoy por la tarde en la sala de conferencias de la Nueva Olla tras más de una hora de retraso.?Nuestro equipo necesita poder ofensivo. Nuestro Departamento de Fútbol trae a Hernán Novick que viene para sumarse como refuerzo importante?, afirmó el presidente Juan José Zapag.Por su lado, el futbolista agradeció a la dirigencia por hacer posible su llegada.?Con muchas ganas de empezar el 2018, orgulloso de llegar a un grande del continente?, sostuvo.Novick, de 29 años, llegó al país a comienzos de esta temporada para defender la casaca de Guaraní.Jugó 35 de 44 partidos posibles (2.354 minutos) y anotó siete goles (a nivel local).Se convierte en la segunda incorporación del azulgrana para el proyecto 2018, anteriormente fue anunciado el fichaje (récord para Luqueño) del zaguero centro Juan Escobar (22).El vigente campeón del fútbol paraguayo arranca la pretemporada este martes a las 07:00 horas en su estadio.Torneos locales y, por supuesto, la Copa Libertadores de América, en la mira.¿LEONEL, MOLESTO?Una jornada muy rara, cargada de hermetismo, y consecuentemente han comenzado a correr los rumores.En este sentido, Leonel Álvarez estaría molesto por la situación de las incorporaciones que solicitó (a Macnelly Torres y en caso que no se dé; a Juan Manuel Salgueiro, no a Novick).Según informes desde la sala de conferencias, se lo vio muy inquieto a Juan José Zapag, con recurrentes conversaciones telefónicas.Fuentes de Fútbol A Lo Grande indican que el DT colombiano no estaría conforme con el panorama de los fichajes y ?habría novedades? la próxima semana.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

357 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi