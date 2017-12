/ Osman Aray, periodista de espectáculos, publicó este viernes una imagen en su Instagram con el fin de hacer un llamado de atención con respecto a la escasez de medicamentos que hay en Venezuela En la imagen se observa a Aray junto a su madre, una paciente con un trasplante de riñón realizado hace 16 años. El periodista asegura que las pastillas que necesita tienen un costo mensual de 500 dólares, y estas habían sido suministradas por un laboratorio, sin embargo, aseguró que durante este año la entrega resultó afectada.Solicitó la apertura del canal humanitario y aseguró que no quiere que su madre fallezca."Alzo mi voz en nombre de todos los pacientes Venezolanos para que sepa el mundo que sin distinciones absolutamente todos los que vivimos en Venezuela la salud nos sale muy caro !Canal humanitario ya! No tenemos medicinas y no quiero que mi mamá se muera por negligencia del Estado", expresó.DC/ENCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi