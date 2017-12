© Naman Wakil

El West Bromwich, que empezó la jornada como colista de la Premier, afeó el fin de año para el Arsenal (1-1), incapaz de salir con los tres puntos en un choque que se agitó en el tramo final.El cuadro londinense se mostró incapaz ante un adversario que le hizo frente en todo momento pero que lleva dieciocho encuentros seguidos sin ganar. Desde que ganó los dos primeros partidos de la presente temporada no ha vuelto a sumar los tres puntos el West Bromwich, que evitó la derrota en su campo, The Hawthrons, con un penalti transformado a dos minutos del final.Ambos equipos pudieron marcar a lo largo del encuentro. Pero los goles no llegaron hasta el último tramo. Los dos llegaron a balón parado. Primero, con un golpe franco en el 84 transformado por el chileno Alexis Sánchez con ayuda de la barrera.Sin embargo, a continuación, una mano de Calum Chambers dentro del área supuso el penalti que dio el empate a los locales.Fue materializado por Jay Rodriguez.Con el punto, el Arsenal, que no consigue encadenar dos victorias seguidas, se sitúa en puestos europeos.Provisionalmente arrebata, por un punto, el quinto puesto al Tottenham, que debe enfrentarse al West Ham para completar la vigésima primera jornada de la competición.El choque está previsto para el 4 de enero.De la misma forma, el West Bromwich deja el último lugar de la tabla a la que regresa el Swansea a pesar de su victoria ante el Watford el sábado.

