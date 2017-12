El presidente iraní, Hasan Rohaní, en su primera reacción publica a las protestas contra su política económica, reconoció hoy el derecho del pueblo a expresar su opinión, pero dijo que las manifestaciones no deben ser violentas. Irán es una nación libre y, según las leyes constitucionales, el pueblo tiene derecho a expresar su crítica y su protesta", pero la finalidad debe ser "una mejora de la situación del país y de la vida de la población", dijo Rohaní, según la agencia IRNA.El presidente iraní hizo estas declaraciones en una reunión de su Gabinete, tras cuatro días de protestas contra la subida del coste de la vida en el país y la corrupción.Rohaní dijo asimismo que toda la gente, con cualquier visión, debe poder expresar su punto de vista en los medios públicos, pero advirtió de que "el Gobierno no tolerara a los que quieran destruir los recursos comunes o distorsionar el orden público".El dirigente criticó los twitt de ayer del presidente estadounidense, Donald Trump , en los que expresaba su apoyo al pueblo iraní respecto a las protestas."El que llama terrorista al pueblo iraní no tiene derecho a simpatizar con nuestro pueblo", declaró Rohaní.En referencia a Arabia Saudí, agregó que tampoco pueden simpatizar con los iraníes "los países árabes de la región que durante estos años se han esforzado en actuar en contra del pueblo iraní".

