/ Marley celebró las fiestas en Instagram con una foto súper tierna de su hijito, Mirko . Lo retrató con un gorro de Papá Noel y dejó un mensaje alusivo." Felices fiestas y feliz 2018 , les desea Mirko (lo escribió él, yo no tengo nada que ver)?", bromeó el conductor."Felices Fiestas y Feliz 2018 les desea Mirko (lo escribió él, yo no tengo nada que ver)?Una publicación compartida de Marley (@marley_ok) el Dic 31, 2017 at 6:52 PSTMirko ya tiene dos meses y Marley comparte en las redes sociales el día a día de su crecimiento. Seguramente, estas sean las fiestas más felices para él, porque son las primeras con su bebé.