Del mismo modo que en Navidad, en Año Nuevo hay cambios en el cronograma de servicios públicos. Habrá transporte pero con una frecuencia menor que en los días hábiles, mientras que hospitales y estacionamientos también tendrán modificaciones en sus esquemas de funcionamiento.Los trenes de las líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento circularán hoy y mañana con cronograma de domingos y feriados, aunque las formaciones que viajan hacia Mar del Plata y Tucumán funcionarán con el cronograma habitual.Leé también Navidad: cómo funcionan los servicios públicosEl servicio de ferrocarriles de usuarios a Córdoba canceló el servicio hasta el 2 de enero, al igual que el del trayecto Buenos Aires - Rosario y su vuelta, excepto la vuelta de Rosario a Buenos Aires el 31 a la 1:23. Además está cancelado el servicio a Junín del 1° de enero, mientras que el de Chivilcoy cambia el vuelta al 2 de enero.Los hospitales que dependen de la Nación, el Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer mantendrán el servicio de guardia previsto para feriados, mientras que en los porteños también funcionarán las guardias y además el SAME.Estará permitido el estacionamiento junto al cordón de ambas aceras sobre determinadas avenidas de la Ciudad de 7 a 21, hasta el 1° de enero.Aunque se mantiene la prohición en las siguientes"avenidas: Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, Roque Sáenz Peña y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte y Juan B. Justo, Cabildo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Martín y Av. Rivadavia entre Pedernera y Artigas, en ambas aceras.También se mantiene la restricción para estacionar en los lugares donde esta actividad está prohibida las 24 horas. Habrá controles de alcoholemia hasta el 1° de enero, que serán rotativos, en diversos puntos de la Ciudad.Estarán cerradas las sedes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pero funcionarán los puestos fijos instalados en shoppings, aeropuertos y terminales de ómnibus. En relación a la AFIP seguirán disponibles las gestiones por Internet, aunque la sede central y las delegaciones no abrirán. La ANSES no tendrá atención al público.En la Ciudad hoy no habrá servicio de recolección de residuos y los puntos verdes permanecerán cerrados, aunque mañana el servicio funcionará normalmente.