© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

La crisis económica tiene agobiados a mil 200 trabajadores. Las remuneraciones no alcanzan para cubrir las necesidades de alimentación. Pese a que el contrato colectivo de Coca Cola Femsa está vigente, desde hace un año, y la cláusula de ajuste de salario se cumplen, la ?situación es fuerte?.Ayer, el personal solicitó, manifestando en la planta ubicada en la Zona Industrial de San Francisco, incrementos de salarios y sueldos.?Que nos ayuden con un aumento extracontractual para palear la situación que estamos viviendo?, pidió Benito Mambe, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola Femsa Zulia, en contacto telefónico con La Verdad .Un acuerdo sonó entre sindicato y la gerencia.Hay la propuesta de 30 por ciento ?fuera del contrato con condiciones y con un poco de cosas que así no puede ser? .Existen dudas de los trabajadores por el método que se plantea aplicar. Desean un pago lineal y no bajo ópticas empresariales.Mambe explicó que se negoció la posibilidad, ante la demora de decisiones de reenganche o nuevos ingresos, que esos salarios ?se repartieran?.Y ?lo que están ofreciendo es siete por ciento?. Porcentaje que creo más descontento que solución a las solicitudes laborales.La propuesta está en la mesa sin acuerdo .El personal reclama al sindicato ajuste y cumplimento de la cláusula de seguro de hospitalización cirugía y maternidad.?La cobertura es poca, en un día se consume en un asolo patología?.A las afueras de la planta se concentraban desde las 6.00 de la mañana el personal de operaciones, producción y distribución.A la acción se unieron en sus sitios de labores, las sucursales de sur, norte de Maracaibo y Ciudad Ojeda.Coca Cola Femsa es la mayor productora de refresco de Latinoamérica.En el occidente del país, la fábrica produce para colocar bebidas gaseosas en Zulia, Falcón y Andes venezolanos.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

86 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi